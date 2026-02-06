Le PSG ou l'Arabie Saoudite : «Je veux...» Dembélé a annoncé sa décision en privé ?

Aujourd'hui, Ousmane Dembélé est un joueur du PSG. Mais le sera-t-il encore d'ici quelques mois ? Si le Français dispose d'un contrat allant jusqu'en 2028 avec le club de la capitale, son avenir fait l'objet de nombreuses rumeurs. C'est ainsi que Dembélé a notamment été envoyé du côté de l'Arabie Saoudite. De son côté, le Parisien aurait visiblement sa préférence pour la suite de sa carrière.
Du côté du PSG, on voudrait conserver son Ballon d'Or. Ainsi, ces dernières semaines, il était annoncé que le club de la capitale avait entamé les premières démarches pour la prolongation d'Ousmane Dembélé. Un accord serait toutefois encore loin puisque les deux parties n'auraient pas les mêmes positions en ce qui concerne le plan salarial. Un désaccord qui pourrait alors ouvrir la porte à un départ de Dembélé du PSG. Une brèche dans laquelle pourrait s'engouffrer l'Arabie Saoudite ?
Le PSG plutôt que l'Arabie Saoudite ?
Tandis que le PSG rechignerait à lâcher un gros salaire à Ousmane Dembélé, l'Arabie Saoudite n'aura aucun problème à cela. De quoi donc faire pencher la balance du côté saoudien pour l'avenir de l'international français ? Pas forcément. En effet, alors que Dembélé semblerait partager entre le PSG et l'Arabie Saoudite, il aurait fait part de sa préférence en privé. « Je veux continuer à Paris », aurait balancé le numéro 10 parisien selon les informations de TeamFootball.
Quid du futur salaire de Dembélé ?
Ousmane Dembélé se verrait donc poursuivre l'aventure avec le PSG. Mais encore faut-il parvenir à trouver un accord avec sa direction pour prolonger. Dernièrement, ça semblait bloquer concernant son salaire. Et Nasser Al-Khelaïfi avait été très clair sur le fait que Paris voulait s'en tenir à son salary cap : « On a une politique au club, un salary cap pour les joueurs. Mais tout le monde le sait, tout le monde le respecte. C’est l’équipe et le club qui sont le plus important. Mais Ousmane est une légende du club. J’adore Ousmane comme joueur et comme personne. C’est une magnifique personne ».