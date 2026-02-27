«Messi a été le premier» : L'hommage surprise au PSG...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Un passage de deux saisons pendant lesquelles il n'a pas été comblé comme affirmé à plusieurs reprises par le passé et puis un départ pour l'Inter Miami afin d'y vivre son rêve américain. Lionel Messi n'a pas marqué les supporters du PSG pour ses performances et son palmarès à Paris, mais la légende du FC Barcelone n'en a pas oublié ses amis pour autant. Comme révélé par une de ses vieilles connaissances dernièrement.

Lionel Messi ne laissera pas un souvenir impérissable aux supporters du PSG. Lors de son passage de deux saisons dans la capitale entre 2021 et 2023, l'octuple Ballon d'or a pu célébrer le Ballon d'or 2021 et la Coupe du monde 2022 avec l'Argentine. Mais pour ce qui est de la Ligue des champions à l'époque tant attendue par les supporters parisiens, Messi n'a pas fait mieux qu'un parcours jusqu'en 1/8ème de finale à chaque fois avec le reste de l'effectif du Paris Saint-Germain malgré de belles statistiques personnelles.

🔵🔴 Marc Ciria, candidat à la présidence du Barça : "Le départ de Messi est la plus grande erreur de l'histoire du club. On serait prêt à donner notre peau pour faire revenir Messi en tant que socio stratégique." pic.twitter.com/xN48BwqRWw — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) February 26, 2026

«Le premier message de félicitations ? C'est (Lionel) Messi» A son départ en 2023 pour l'Inter Miami, Lionel Messi est revenu quelques mois plus tard à Paris pour soulever son 8ème Ballon d'or. Le hasard des choses a fait qu'Ousmane Dembélé, son coéquipier pendant quatre saisons au FC Barcelone a débarqué au PSG l'été de son départ. En interview avec L'Equipe et France Football dans la foulée de son sacre au Ballon d'or le 22 septembre dernier, Ousmane Dembélé a révélé avoir reçu, en premier, le message de félicitations de Lionel Messi. « Quel est le premier message de félicitations que vous avez reçu ? C'est (Lionel) Messi. Il y a eu aussi Xavi, Luis Suarez, beaucoup d'anciens du Barça. Ils étaient contents. Je n'ai pas eu mes coéquipiers du PSG en visio mais par messages, Achraf (Hakimi), le coach (Luis Enrique), Luis Campos, tout ça ».