«Messi a été le premier» : L'hommage surprise au PSG...

Un passage de deux saisons pendant lesquelles il n'a pas été comblé comme affirmé à plusieurs reprises par le passé et puis un départ pour l'Inter Miami afin d'y vivre son rêve américain. Lionel Messi n'a pas marqué les supporters du PSG pour ses performances et son palmarès à Paris, mais la légende du FC Barcelone n'en a pas oublié ses amis pour autant. Comme révélé par une de ses vieilles connaissances dernièrement.
Lionel Messi ne laissera pas un souvenir impérissable aux supporters du PSG. Lors de son passage de deux saisons dans la capitale entre 2021 et 2023, l'octuple Ballon d'or a pu célébrer le Ballon d'or 2021 et la Coupe du monde 2022 avec l'Argentine. Mais pour ce qui est de la Ligue des champions à l'époque tant attendue par les supporters parisiens, Messi n'a pas fait mieux qu'un parcours jusqu'en 1/8ème de finale à chaque fois avec le reste de l'effectif du Paris Saint-Germain malgré de belles statistiques personnelles.
«Le premier message de félicitations ? C'est (Lionel) Messi»
A son départ en 2023 pour l'Inter Miami, Lionel Messi est revenu quelques mois plus tard à Paris pour soulever son 8ème Ballon d'or. Le hasard des choses a fait qu'Ousmane Dembélé, son coéquipier pendant quatre saisons au FC Barcelone a débarqué au PSG l'été de son départ. En interview avec L'Equipe et France Football dans la foulée de son sacre au Ballon d'or le 22 septembre dernier, Ousmane Dembélé a révélé avoir reçu, en premier, le message de félicitations de Lionel Messi. « Quel est le premier message de félicitations que vous avez reçu ? C'est (Lionel) Messi. Il y a eu aussi Xavi, Luis Suarez, beaucoup d'anciens du Barça. Ils étaient contents. Je n'ai pas eu mes coéquipiers du PSG en visio mais par messages, Achraf (Hakimi), le coach (Luis Enrique), Luis Campos, tout ça ».
«Je ne me mettais pas dans la tête que j'allais gagner le Ballon d'Or. Ce n'était pas une obsession»
Au cours de sa longue entrevue avec les médias, Ousmane Dembélé a reconnu ne jamais s'être focalisé la saison dernière sur un objectif personnel de remporter le Ballon d'or. « Qui aurait pu dire il y a un an, Ousmane Dembélé Ballon d'Or 2025 ? Moussa Sissoko (son agent, présent durant l'interview), Moustapha Diatta (son meilleur ami, également à ses côtés)... (Il rit.) Mon entourage me l'a toujours dit. Je les laissais parler. (Il répète.) Je les laissais parler. J'étais surtout focalisé sur l'équipe. Gagner une Ligue des champions avec le Paris Saint-Germain, c'était l'objectif. Et après, on voit ce qui peut se passer pour les titres individuels. Si j'en ai rêvé ? Oui, petit, oui. Après, au fur et à mesure, je ne pensais pas... Je ne me mettais pas dans la tête que j'allais gagner le Ballon d'Or. Ce n'était pas une obsession. C'est lui qui est venu. Et, vers la fin, c'est moi qui suis allé le chercher. Je l'ai vu pas loin, j'ai tendu les bras, bon bah, viens ! ».