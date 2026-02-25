«Je le regrette profondément», la grosse erreur qui fait passer Messi pour un «ignorant»

Alexis Brunet

À 38 ans, Lionel Messi est bien évidemment plus proche de la fin que du début de sa carrière, même si l’on ne sait pas encore quand l’Argentin décidera de dire stop. Après plus de vingt ans chez les professionnels, l’attaquant peut donc avoir des regrets. Dans un podcast, l’ancien joueur du PSG a fait quelques révélations sur le sujet et cela est assez surprenant.

Assurément, Lionel Messi fait partie des meilleurs joueurs de l’histoire. L’Argentin, qui est encore sous contrat avec l’Inter Miami, a inscrit de très nombreux buts et il a également brillé par ses passes décisives. L’attaquant a surtout remporté une ribambelle de trophées, à commencer par la Coupe du monde en 2022 face à l'équipe de France.

When Lionel Messi made his #FIFAWorldCup debut 🇦🇷✨ pic.twitter.com/ax3zU5IPGZ — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 25, 2026

Le gros regret de Messi Avec cette magnifique carrière, Lionel Messi ne doit donc pas avoir trop de regrets. Dans le podcast Miro de Atrás, l’Argentin a tout de même dévoilé la grosse erreur qu’il avait faite dans sa vie, mais cela ne concerne pas directement le football. « Je regrette de ne pas avoir appris l’anglais quand j’étais enfant. J’avais le temps de l’étudier mais je ne l’ai pas fait. Je le regrette profondément. J’ai vécu des situations où je me suis retrouvé avec des personnalités incroyables, avec lesquelles j’aurais pu discuter, mais où je me sentais à moitié ignorant. Je me suis toujours dit : Quel idiot, j’ai vraiment perdu mon temps. »