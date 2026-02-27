«Un problème» avec Zidane : Ce taulier de l’équipe de France raconte tout !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Zinedine Zidane a beau être une légende de l’équipe de France et être déjà pressenti comme étant le futur successeur de Didier Deschamps au poste de sélectionneur, il ne s’est pas fait que des grands amis avec les Bleus durant sa carrière de joueur. Et l’un de ses coéquipiers de France 98, lui aussi véritable taulier de l’équipe à cette époque, a même révélé publiquement un froid avec Zidane…

Ce n’est un secret pour personne, Zinedine Zidane devrait être le futur sélectionneur de l’équipe de France et prendre la suite une fois que le départ de Didier Deschamps sera acté, après la Coupe du Monde l’été prochain. Un choix qui semble plutôt logique vu ses excellents résultats à la tête du Real Madrid (2016-2018 puis 2019-2021) et le statut de légende dont Zidane dispose avec les Bleus. Et pourtant, l’ancien numéro 10 emblématique ne s’était pas fait que des amis dans le vestiaire de l’équipe de France à son époque de joueur…

« On a eu un problème à la sortie de mon livre » Invité de l’émission Rothen s’enflamme sur RMC en octobre 2025, Emmanuel Petit avouait avoir eu un différend avec Zinedine Zidane : « Zizou, on a eu un problème à la sortie de mon premier livre, sans que ce soit quelque chose d’agressif de ma part, il n’y avait pas d'arrière-pensée. Je disais que Zizou avait son pré carré avec certains joueurs au sein de l’équipe de France, comme moi également j’ai des affinités beaucoup plus fortes avec certains joueurs et à chaque fois qu’on se rencontre ces associations se reforment naturellement », a confié l’ancien milieu de terrain d’Arsenal et de l’équipe de France sur ses relations parfois tendues avec Zidane.