Salaire confortable pour Didier Deschamps, il confirme : «J’avais un très bon contrat»

Juste avant de prendre les rênes de l’équipe de France en 2012, Didier Deschamps avait enchaîné les postes dans divers clubs, et notamment le dernier en date dans lequel l’ancien capitaine des Bleus avouait lui-même avoir touché un salaire confortable. Mais l’histoire s’était plutôt mal terminée pour Deschamps dans ce club…
Dans un entretien accordé à L’EQUIPE en 2014, Didier Deschamps est longuement revenu sur son passage sur le banc de l’OM, entre 2009 et 2012. Une expérience qui lui a permis de remporter des trophées (1 championnat, 2 Trophées des Champions et 3 Coupes de la Ligue), mais qui l’a également usé tant physiquement que mentalement. Pourtant, comme lui l’avoue lui-même, Deschamps avait signé un contrat confortable sur le plan salarial avec l’OM.
« Ce départ n’était pas une surprise »
« Les ruptures sont toujours difficiles. Ce départ, ce n'était pas une surprise. En tout cas, de mon côté, il était prévu depuis de longues semaines déjà. Je ne fais jamais rien sur un coup de tête. Ce sont les discussions pour rompre mon contrat qui ont été longues. Mais j'ai tourné la page et l'OM continue sa route. (…) Je suis resté trois ans sur le banc de l'OM. Peu d'entraîneurs ont duré aussi longtemps que moi. On a regagné des titres. J'éprouve beaucoup de fierté par rapport à ça. Je ne reviens pas animé par une quelconque rancune. Je ne veux retenir que le positif. Et si vous vous souvenez bien, il y en a. Le titre de champion de France en 2010, mais aussi la victoire en Coupe de la Ligue deux mois plus tôt », a confié Didier Deschamps sur son passage à l’OM, avant d’évoquer l’aspect financier.
« L’argent n’est pas une fin en soi »
« Je n'ai pas trop envie de revenir sur les raisons de mon départ. Disons que j'étais dans une situation de travail qui ne me convenait plus. Mais elle n'aurait convenu à personne. La seule solution était de partir. (…) J'avais un très bon contrat à l'OM, c'est vrai. Mais je n'ai pas fait de mon maintien une question d'argent. L'argent n'est pas une fin en soi. Nous avons pu trouver un accord après de longues discussions. Je le répète, nous n'avions aucun intérêt, ni moi, ni le club, à continuer. Les six derniers mois avaient été difficiles pour tout le monde », poursuit Deschamps, qui quittera ses fonctions de sélectionneur de l’équipe de France l’été prochain, au terme de la Coupe du Monde.