Didier Deschamps : «C’est la couleur des gays», la phrase qui a fait polémique

Avant de devenir sélectionneur de l'équipe de France en juillet 2012, Didier Deschamps a entrainé successivement l'AS Monaco, la Juventus et l'OM. Lors de son passage à la Vieille Dame, le technicien de 57 ans a créé la polémique, et ce, à la suite d'un coup de gueule poussé à cause d'un maillot.

A la suite d'une brillante carrière de joueur - ponctuée par des titres en Ligue des Champions (OM, 1993) en Coupe du Monde (1998) et à l'Euro (2000) - Didier Deschamps est devenu entraineur. Ayant fait ses débuts sur un banc à l'AS Monaco (2001-2005), le coach de 57 ans a ensuite retrouvé la Juventus, où il avait joué pendant cinq saisons (1994-1999). Et après seulement dix mois chez les Bianconeri, Didier Deschamps est revenu à Marseille, s'installant sur le banc de l'OM (2009-2012), avant que la FFF ne fasse appel à lui le 8 juillet 2012 pour qu'il prenne les rênes de l'équipe de France. Et comme il l'a annoncé lui-même, Didier Deschamps va quitter son poste de sélectionneur à la fin de la Coupe du Monde 2026, étant en fin de contrat le 31 juillet. Reste à savoir s'il reprendra du service dans un nouveau club à la rentrée 2026-2027.

«Cette couleur ne me plaît pas» Lors de son passage à la Juventus - et ce, en tant qu'entraineur - Didier Deschamps a dérapé. En effet, l'actuel sélectionneur de l'équipe de France a poussé un coup de gueule parce que les maillots de son équipe étaient roses pour fêter la montée en Serie A.