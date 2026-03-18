Mercato - PSG : Un journaliste vend la mèche pour ce départ ? «Il y aura un sujet cet été»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le prochain mercato estival est encore lointain et n’ouvrira pas ses portes avant quelques mois. Il n’empêche qu’on parle déjà de l’avenir de certains joueurs. Du côté du PSG, un cas fait d’ailleurs de plus en plus l’objet de discussions. A tel point que son avenir au sein du club de la capitale s’écrirait visiblement en pointillés.

Pour le PSG, la saison n’est clairement pas encore finie. Si le club de la capitale est éliminé de la Coupe de France, il est aujourd’hui en tête de la Ligue 1 et vient de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Mais voilà qu’il est malgré tout déjà question du prochain exercice et du mercato estival. Quels seront les joueurs présents au PSG pour la saison à venir ? Il y a actuellement un Parisien qui aurait visiblement du souci à se faire : Lucas Chevalier.

Mercato - PSG : «Il ne peut pas rester dans ce rôle», ce départ qui risque de chambouler le vestiaire https://t.co/MTfjJdPK2V — le10sport (@le10sport) March 18, 2026

Chevalier sur le banc du PSG ! L’été dernier, le PSG avait sorti le chéquier pour recruter Lucas Chevalier afin d’en faire le successeur de Gianluigi Donnarumma. Mais voilà que le transfuge du LOSC a connu des premiers mois très compliqués dans les buts parisiens. L’international français a accumulé les erreurs et a fini par perdre son statut de numéro 1, voyant aujourd’hui Matvey Safonov s’imposer à cette position. Chevalier a donc pris place sur le banc du PSG et voilà que ça pourrait ne pas continuer ainsi…