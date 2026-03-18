Mercato - PSG : Un journaliste vend la mèche pour ce départ ? «Il y aura un sujet cet été»

Le prochain mercato estival est encore lointain et n’ouvrira pas ses portes avant quelques mois. Il n’empêche qu’on parle déjà de l’avenir de certains joueurs. Du côté du PSG, un cas fait d’ailleurs de plus en plus l’objet de discussions. A tel point que son avenir au sein du club de la capitale s’écrirait visiblement en pointillés.
Pour le PSG, la saison n’est clairement pas encore finie. Si le club de la capitale est éliminé de la Coupe de France, il est aujourd’hui en tête de la Ligue 1 et vient de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Mais voilà qu’il est malgré tout déjà question du prochain exercice et du mercato estival. Quels seront les joueurs présents au PSG pour la saison à venir ? Il y a actuellement un Parisien qui aurait visiblement du souci à se faire : Lucas Chevalier.
Chevalier sur le banc du PSG !
L’été dernier, le PSG avait sorti le chéquier pour recruter Lucas Chevalier afin d’en faire le successeur de Gianluigi Donnarumma. Mais voilà que le transfuge du LOSC a connu des premiers mois très compliqués dans les buts parisiens. L’international français a accumulé les erreurs et a fini par perdre son statut de numéro 1, voyant aujourd’hui Matvey Safonov s’imposer à cette position. Chevalier a donc pris place sur le banc du PSG et voilà que ça pourrait ne pas continuer ainsi…
« Certains clubs ont déjà pris des renseignements »
L’avenir de Lucas Chevalier s’écrit-il alors du côté du PSG ? Pas sûr. En effet, dans un chat de L’Equipe, le journaliste de Loïc Tanzi a fait le point sur le gardien du club de la capitale. C’est alors qu’il a expliqué : « Si la situation ne change pas, il y aura un sujet cet été. Même s’il n’est pas du genre à abandonner à la première difficulté, Lucas Chevalier ne peut pas rester dans un rôle de numéro 2. Certains clubs le savent et ont déjà pris des renseignements ».