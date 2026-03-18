Franck Ribéry annonce son grand retour : Voilà sa prochaine destination !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après une magnifique carrière de joueur, Franck Ribéry avait pris sa retraite en octobre 2022 à la suite d'une série de pépins physiques. Cependant, l'ancien Marseillais prépare son grand retour dans de nouvelles fonctions avec déjà une idée précise de sa prochaine destination.

Franck Ribéry a clairement marqué les esprits durant sa carrière de joueur qui s'est terminée en octobre 2022 à Salernitana après plusieurs pépins physiques. La fin d'une très belle histoire qui l'a vu s'imposer comme une légende du Bayern Munich où il a évolué entre 2007 et 2019. Avec l'équipe de France, le natif de Boulogne-sur-Mer n'a pas eu la chance de tomber au meilleur moment, mais l'histoire aurait évidemment été différente si les Bleus avaient remporté la Coupe du monde 2006 pour les débuts de Franck Ribéry avec le maillot français.

Quand on pense à Franck Ribéry, on se souvient de son but inscrit en quart de finale face à l’Espagne lors de la Coupe du Monde 2006 ! ⚽️ 🇫🇷



🗣️"VAS-Y MON PETIIIT" 🤩



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Ribéry futur entraîneur ? Cependant, trois ans et demi après avoir pris sa retraite, Franck Ribéry est prêt à entamer un nouveau chapitre de sa carrière. Comme il l'annonce dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport, l'ancien joueur de l'OM passe ses diplômes pour devenir entraîneur : « Il ne me manque plus que la licence UEFA Pro. Mon objectif est de devenir entraîneur. En attendant, j’étudie : Coverciano est l’endroit idéal, on s’y sent comme chez soi. Je suis content d’être là-bas, je m’y sens à l’aise, j’ai rencontré beaucoup de gens formidables avec qui partager mon parcours. »