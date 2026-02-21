«J'ai encore des problèmes au dos» : Franck Ribéry lui a fait très mal à l'OM !

Avant de signer au Bayern, Franck Ribéry a fait le plus grand bonheur de l'OM, et ce, pendant deux saisons (2005-2007). Durant son passage à Marseille, l'ancien international français a fait très mal aux défenses adverses. D'ailleurs, un ancien joueur de Ligue 1 souffre toujours, 20 ans après ses duels avec Franck Ribéry.

Durant son passage à l' OM , Franck Ribéry a martyrisé les défenses de Ligue 1 . D'ailleurs, l'un de ses anciens adversaires est toujours marqué par leurs duels : Stéphane Pichot . Lors d'un entretien accordé à L'Equipe, l'ancien arrière droit du PSG et du FC Sochaux a expliqué à quel point Franck Ribéry lui avait fait mal.

«J'étais face à lui et c'était très fatigant»

« Le plus fort que vous ayez affronté ? En France, Franck Ribéry quand il jouait à Marseille (2005-2007). J'étais face à lui et c'était très fatigant, j'ai encore des problèmes au dos à cause de lui ! (Rires.) Il avait cette capacité à partir à droite ou à gauche, à changer de rythme, à démarrer arrêté. Il était vraiment en pleine explosion de ses capacités puisqu'après il est parti au Bayern. C'était un électron libre sur courant électrique, qui changeait de voltage à n'importe quel moment ! Quel est le joueur le plus drôle que vous ayez côtoyé ? À l'époque de Lille, il y avait (Christophe) Landrin, (Philippe) Brunel, (Matthieu) Chalmé, (Geoffrey) Dernis, c'était le package ! C'était à qui allait faire sa connerie du matin ! », a avoué Stéphane Pichot, retraité de 49 ans. Pour rappel, ce dernier a évolué au PSG pendant deux saisons, soit entre 2004 et 2006. Transféré au FC Sochaux, Stéphane Piochot a défendu les couleurs des Lionceaux pendant trois saisons, avant de rejoindre le RC Strasbourg.