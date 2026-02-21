Une Marseillaise pour diriger l’OM ? La piste dévoilée dans la presse pour remplacer Pablo Longoria

Ecarté du secteur sportif au profit de Medhi Benatia ces derniers jours, Pablo Longoria occupe désormais un rôle beaucoup moins important à l'OM. Le président espagnol s'apprêterait même à quitter les lieux et pour le remplacer, le club semble avoir déjà quelques pistes pour essayer d'arrêter cette crise.
Après l'arrivée d'Habib Beye en tant qu'entraîneur du club, l'OM n'a pas réussi sa première sous les ordres de l'ancien entraîneur du Stade Rennais. Le club semble avoir besoin de temps et doit encore régler quelques dossiers, à commencer par la place de Pablo Longoria, pour qui ce rôle de représentation auprès des grandes instances ne lui correspond plus. Une nouvelle candidate pourrait débarquer bientôt.
L'OM a déjà trouvé une remplaçante ?
Comme le rapporte L'Equipe, l'OM a peut-être trouvé celle qui va prendre la suite de Pablo Longoria. En effet, le quotidien français cite le nom de Pauline Gamerre, l'actuelle directrice générale du Red Star, club de Ligue 2. La native de Marseille n'est pas la seule dans la liste des candidats potentiels pour remplacer Pablo Longoria et occuper un rôle institutionnel mais elle serait bien citée par Frank McCourt et son entourage. Reste à savoir si la rencontre prévue bientôt donnera quelque chose.
La remplaçante de Longoria bientôt à Marseille ?
L'Equipe précise que Pauline Gamerre pourrait débarquer à Marseille, sa ville natale, très bientôt et qu'il s'agirait du dossier le plus crédible. La dirigeante de 42 ans a déjà failli s'engager avec l'OM ces dernières années, en août 2021 notamment. Plusieurs sources indiquent qu'elle pourrait se rendre à Marseille très prochainement pour discuter avec les équipes de Frank McCourt, qui n'ont pas encore établi leur choix. Depuis janvier 2024, elle est directrice générale du Red Star, un poste qu'elle avait déjà occupé entre 2011 et 2017. Elle était aussi membre exécutif de la Fédération Française de Football entre 2017 et 2018.