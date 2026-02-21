Une Marseillaise pour diriger l’OM ? La piste dévoilée dans la presse pour remplacer Pablo Longoria

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ecarté du secteur sportif au profit de Medhi Benatia ces derniers jours, Pablo Longoria occupe désormais un rôle beaucoup moins important à l'OM. Le président espagnol s'apprêterait même à quitter les lieux et pour le remplacer, le club semble avoir déjà quelques pistes pour essayer d'arrêter cette crise.

Après l'arrivée d'Habib Beye en tant qu'entraîneur du club, l'OM n'a pas réussi sa première sous les ordres de l'ancien entraîneur du Stade Rennais. Le club semble avoir besoin de temps et doit encore régler quelques dossiers, à commencer par la place de Pablo Longoria, pour qui ce rôle de représentation auprès des grandes instances ne lui correspond plus. Une nouvelle candidate pourrait débarquer bientôt.

L'OM a déjà trouvé une remplaçante ? Comme le rapporte L'Equipe, l'OM a peut-être trouvé celle qui va prendre la suite de Pablo Longoria. En effet, le quotidien français cite le nom de Pauline Gamerre, l'actuelle directrice générale du Red Star, club de Ligue 2. La native de Marseille n'est pas la seule dans la liste des candidats potentiels pour remplacer Pablo Longoria et occuper un rôle institutionnel mais elle serait bien citée par Frank McCourt et son entourage. Reste à savoir si la rencontre prévue bientôt donnera quelque chose.