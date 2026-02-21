A l'OM, Didier Deschamps avait trouvé son Olivier Giroud !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Durant de nombreuses années, Didier Deschamps s'est appuyé sur Olivier Giroud en équipe de France. Et ce fut une réussite comme en témoigne le fait que l'attaquant est devenu le meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Et bien avant cela, Deschamps avait trouvé un joueur équivalent lorsqu'il entraînait l'OM.

Avant de devenir sélectionneur de l'équipe de France en 2012, Didier Deschamps a connu une carrière en club bien remplie, notamment à l'OM où il a remporté le titre de champion de France en 2010. Le champion du monde 1998 pouvait notamment s'appuyer sur Brandao à la pointe de son attaque. Et le Brésilien revient sur cette saison en comparant son rôle à celui d'Olivier Giroud avec les Bleus pendant plusieurs années sous les ordres de Didier Deschamps.

Brandao, le Giroud de Deschamps à l'OM ? « La meilleure équipe dans laquelle j'ai évolué ? L'OM 2009-2010 ! Toutes les pièces du puzzle étaient réunies. On avait la technique, la discipline et la rage de vaincre. C'était trop bien de jouer dans cette équipe (doublé Championnat et Coupe de la Ligue). À l'OM, j'étais le Giroud de Deschamps. Je servais le collectif et j'en suis fier », confiait-il dans les colonnes de L'EQUIPE en 2019.