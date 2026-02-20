«Une erreur de casting» à l'OM ? La presse marseillaise intervient pour Habib Beye

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après le départ de Roberto De Zerbi, Habib Beye était largement pressenti pour prendre sa place en tant que nouvel entraîneur de l'OM. L'ancien joueur du club a fini par débarquer mercredi et va tenter de remettre l'OM sur le droit chemin. Mais de nombreux observateurs s'interrogent sur ce choix car Habib Beye vient de vivre une fin d'histoire compliquée avec le Stade Rennais. Du côté de la presse marseillaise, on vient au soutien de l'ancien international sénégalais.

Ancien défenseur, Habib Beye a déjà connu une belle expérience à l'OM puisqu'il évoluait au club entre 2003 et 2007. Ces dernières années, il s'est lancé dans une carrière d'entraîneur, en prenant d'abord en main le Red Star FC avant le Stade Rennais en janvier 2025. Mais tout ne s'est pas très bien passé à Rennes, lui qui est fortement critiqué pour son départ houleux. L'OM est déjà passé par là.

«Il partira de lui même» : Il annonce déjà la date du départ d'Habib Beye ! https://t.co/yrufWkQLjY — le10sport (@le10sport) February 20, 2026

Habib Beye débarque, l'OM a déjà connu ça Alors qu'il semblait se plaire à l'OM, Roberto De Zerbi a fini par quitter le club à la suite de la lourde défaite face au PSG (5-0). Habib Beye vient d'arriver pour le remplacer et force est de constater que ce choix est loin de faire l'unanimité. « Il y a un nouveau coach, Habib Beye, dont le nom renvoie davantage à son joli parcours olympien en tant que joueur et à ses pertinentes analyses sur la plateau du Canal Football Club qu'à son court CV sur un banc de touche. Pour autant, cela fait-il de lui une erreur de casting, comme on l'entend déjà, parce que sa fin à Rennes a été douloureuse ? Jean-Louis Gasset n'avait-il pas démissionné de son poste en Côte d'Ivoire en pleine Coupe d'Afrique des Nations, en 2023, dans un climat hostile, avant de faire l'unanimité au Vélodrome quelques semaines après ? » défend le journaliste de La Provence Alexandre Jacquin.