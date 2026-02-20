«Une erreur de casting» à l'OM ? La presse marseillaise intervient pour Habib Beye

Après le départ de Roberto De Zerbi, Habib Beye était largement pressenti pour prendre sa place en tant que nouvel entraîneur de l'OM. L'ancien joueur du club a fini par débarquer mercredi et va tenter de remettre l'OM sur le droit chemin. Mais de nombreux observateurs s'interrogent sur ce choix car Habib Beye vient de vivre une fin d'histoire compliquée avec le Stade Rennais. Du côté de la presse marseillaise, on vient au soutien de l'ancien international sénégalais.
Ancien défenseur, Habib Beye a déjà connu une belle expérience à l'OM puisqu'il évoluait au club entre 2003 et 2007. Ces dernières années, il s'est lancé dans une carrière d'entraîneur, en prenant d'abord en main le Red Star FC avant le Stade Rennais en janvier 2025. Mais tout ne s'est pas très bien passé à Rennes, lui qui est fortement critiqué pour son départ houleux. L'OM est déjà passé par là.
Habib Beye débarque, l'OM a déjà connu ça
Alors qu'il semblait se plaire à l'OM, Roberto De Zerbi a fini par quitter le club à la suite de la lourde défaite face au PSG (5-0). Habib Beye vient d'arriver pour le remplacer et force est de constater que ce choix est loin de faire l'unanimité. « Il y a un nouveau coach, Habib Beye, dont le nom renvoie davantage à son joli parcours olympien en tant que joueur et à ses pertinentes analyses sur la plateau du Canal Football Club qu'à son court CV sur un banc de touche. Pour autant, cela fait-il de lui une erreur de casting, comme on l'entend déjà, parce que sa fin à Rennes a été douloureuse ? Jean-Louis Gasset n'avait-il pas démissionné de son poste en Côte d'Ivoire en pleine Coupe d'Afrique des Nations, en 2023, dans un climat hostile, avant de faire l'unanimité au Vélodrome quelques semaines après ? » défend le journaliste de La Provence Alexandre Jacquin.
Habib Beye attendu au tournant
Habib Beye arrive à Marseille dans un contexte particulier où le club est en grande perte de vitesse alors qu'il reste encore des choses à jouer en cette fin de saison. Le club est 4ème de Ligue 1 et reste en lice en Coupe de France. Habib Beye, lui, devra faire mieux qu'avec Rennes sur la fin. Mais du côté de Marseille, on semble y croire. « L'histoire de la maison ciel et blanc regorge d'entraîneurs dont les profils laissaient les supporters songeurs à leur nomiation. Le Belge Eric Gerets, le Croate Igor Tudor, l'homme à la casquette Elie Baup... Ce sont souvent eux qui ont le mieux réussi et atteint leurs objectifs. Que dire aussi du grand et bienveillant Gérard Gili, propulsé chez les professionnels à la surprise générale par Bernard Tapie et Jean-Pierre Bernès, et... dernier vainqueur de la Coupe de France (1989) ? Faut-il y voir un signe, alors que le trophée est à la portée des Marseillais ? » poursuit Alexandre Jacquin.