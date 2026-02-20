L’OM tente un pari pour sortir de la crise : La comparaison osée avec le Real Madrid

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Entre des résultats décevants, l’abandon de Roberto De Zerbi et le vrai-faux départ de Medhi Benatia, les derniers jours ont été pour le moins agités à l’OM. Une crise dont le club essaye de sortir avec un choix risqué. Une situation similaire à celle dans laquelle est le Real Madrid selon un observateur.

Une semaine après le départ de Roberto De Zerbi, l’OM a annoncé mercredi la nomination de son nouvel entraîneur : Habib Beye. À peine arrivée, le technicien sénégalais doit préparer le déplacement de Marseille à Brest ce vendredi, en ouverture de la 23e journée de Ligue 1, alors que les Olympiens restent sur trois matchs consécutifs sans victoire en championnat.

𝑷𝒓𝒆𝒎𝒊𝒆̀𝒓𝒆 séance pour 𝒄𝒐𝒂𝒄𝒉 𝑩𝒆𝒚𝒆 🆕 pic.twitter.com/P0a2xkxfQC — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 19, 2026

« S’il réussit, à la fin de l’année tout le monde dira bravo » Un choix risqué, en raison du peu d’expérience d’Habib Beye et de son aventure au Stade Rennais qui ne s’est pas très bien terminée. Pour Laurent Spinosi, ancien entraîneur des gardiens de l’OM et qui a connu le Sénégalais lors de son passage comme joueur, entre 2003 et 2007, le pari de Marseille ressemble à celui fait par le Real Madrid avec Alvaro Arbeloa. « Le Real a mis un novice et ancien joueur du club qui réussit son pari. Par son vécu, son intelligence et son potentiel, c’est le moment de se lancer et je pense qu’il a les épaules. Je pense qu’il peut amener le club a ses objectifs sur la fin de saison. S’il réussit, à la fin de l’année tout le monde dira bravo », a-t-il confié auprès de BFM Marseille.