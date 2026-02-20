L’OM tente un pari pour sortir de la crise : La comparaison osée avec le Real Madrid

Entre des résultats décevants, l’abandon de Roberto De Zerbi et le vrai-faux départ de Medhi Benatia, les derniers jours ont été pour le moins agités à l’OM. Une crise dont le club essaye de sortir avec un choix risqué. Une situation similaire à celle dans laquelle est le Real Madrid selon un observateur.
Une semaine après le départ de Roberto De Zerbi, l’OM a annoncé mercredi la nomination de son nouvel entraîneur : Habib Beye. À peine arrivée, le technicien sénégalais doit préparer le déplacement de Marseille à Brest ce vendredi, en ouverture de la 23e journée de Ligue 1, alors que les Olympiens restent sur trois matchs consécutifs sans victoire en championnat.
« S’il réussit, à la fin de l’année tout le monde dira bravo »
Un choix risqué, en raison du peu d’expérience d’Habib Beye et de son aventure au Stade Rennais qui ne s’est pas très bien terminée. Pour Laurent Spinosi, ancien entraîneur des gardiens de l’OM et qui a connu le Sénégalais lors de son passage comme joueur, entre 2003 et 2007, le pari de Marseille ressemble à celui fait par le Real Madrid avec Alvaro Arbeloa. « Le Real a mis un novice et ancien joueur du club qui réussit son pari. Par son vécu, son intelligence et son potentiel, c’est le moment de se lancer et je pense qu’il a les épaules. Je pense qu’il peut amener le club a ses objectifs sur la fin de saison. S’il réussit, à la fin de l’année tout le monde dira bravo », a-t-il confié auprès de BFM Marseille.
« Quand le feu brûle à Marseille, parfois, il faut le laisser brûler »
Les situations de crise à l’OM, Habib Beye les connaît et peut s’appuyer sur les conseils de Pape Diouf, ancien président du club, décédé en mars 2020. « Je me souviens de quelqu’un qui m’est très cher et pour qui j’ai eu une pensée hier (mercredi) lors de ma signature, quelqu’un que je considérais comme mon père spirituel, Pape Diouf, qui était le président de l’Olympique de Marseille, que vous connaissez tous. Il m’a toujours dit : "Tu sais Habib, quand le feu brûle à Marseille, parfois, il faut le laisser brûler parce qu’il s’éteint tout seul" », a déclaré le nouvel entraîneur de l’OM ce jeudi en conférence de presse lros de sa présentation.