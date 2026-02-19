Didier Deschamps : 17 ans plus tard, l'OM refait le coup...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Les chiffres sont éloquents : Didier Deschamps, quoi que peuvent en dire certains supporters mécontents de l'OM qui souhaitaient sa peau, est le dernier entraîneur à avoir ramené un trophée à l'Olympique de Marseille. Un ancien joueur et capitaine qui a fait gagné l'équipe dans des fonctions d'entraîneur. La direction phocéenne a décidé de refaire le coup.

En attendant un potentiel sacre en Coupe de France, l'OM étant toujours en lice pour la coupe nationale au stade des quarts de finale, le club phocéen n'a plus remporté de trophée depuis la Coupe de la Ligue de 2012 avec Didier Deschamps aux commandes de l'équipe première. Depuis, le champion du monde 98 a eu le temps de reprendre les rênes de l'équipe de France, de disputer une finale d'Euro, de soulever une deuxième Coupe du monde, de participer à une autre finale de Mondial et de préparer à son 4ème Mondial dans la peau du sélectionneur des Bleus en Amérique du nord du 11 juin au 19 juillet.

✅ Joueur de l'OM

✅ Capitaine de l'OM

✅ Coach de l'OM pic.twitter.com/i4pOvJyu7q — Massilia Zone (@MassiliaZone) February 18, 2026

«Mon passage comme entraîneur de Marseille est celui qui m’a le plus marqué» Pendant ses trois saisons dans le costume de l'entraîneur de l'OM, Didier Deschamps a su offrir un titre de champion de France à l'institution marseillaise en 2010, 18 ans après le dernier. Son passage dans la cité phocéenne a grandement marqué physiquement et émotionnellement l'ancien joueur et capitaine de l'Olympique de Marseille comme il le confiait début février au festival du journalisme de sport à Laval. « Mon passage comme entraîneur de Marseille est celui qui m’a le plus marqué. Physiquement aussi (rires). On passait d’un extrême à l’autre. Mais c’est parce qu’il y a beaucoup de mistral qui y fait tourner les girouettes (rires). En ressenti, trois années à l’OM ça équivaut à dix ans ».