Didier Deschamps : 17 ans plus tard, l'OM refait le coup...

Les chiffres sont éloquents : Didier Deschamps, quoi que peuvent en dire certains supporters mécontents de l'OM qui souhaitaient sa peau, est le dernier entraîneur à avoir ramené un trophée à l'Olympique de Marseille. Un ancien joueur et capitaine qui a fait gagné l'équipe dans des fonctions d'entraîneur. La direction phocéenne a décidé de refaire le coup.
En attendant un potentiel sacre en Coupe de France, l'OM étant toujours en lice pour la coupe nationale au stade des quarts de finale, le club phocéen n'a plus remporté de trophée depuis la Coupe de la Ligue de 2012 avec Didier Deschamps aux commandes de l'équipe première. Depuis, le champion du monde 98 a eu le temps de reprendre les rênes de l'équipe de France, de disputer une finale d'Euro, de soulever une deuxième Coupe du monde, de participer à une autre finale de Mondial et de préparer à son 4ème Mondial dans la peau du sélectionneur des Bleus en Amérique du nord du 11 juin au 19 juillet.
«Mon passage comme entraîneur de Marseille est celui qui m’a le plus marqué»
Pendant ses trois saisons dans le costume de l'entraîneur de l'OM, Didier Deschamps a su offrir un titre de champion de France à l'institution marseillaise en 2010, 18 ans après le dernier. Son passage dans la cité phocéenne a grandement marqué physiquement et émotionnellement l'ancien joueur et capitaine de l'Olympique de Marseille comme il le confiait début février au festival du journalisme de sport à Laval. « Mon passage comme entraîneur de Marseille est celui qui m’a le plus marqué. Physiquement aussi (rires). On passait d’un extrême à l’autre. Mais c’est parce qu’il y a beaucoup de mistral qui y fait tourner les girouettes (rires). En ressenti, trois années à l’OM ça équivaut à dix ans ».
Comme Deschamps, Beye devient entraîneur de l'OM après avoir été un joueur et capitaine du club phocéen
Ces derniers jours, il y a eu pas mal de changements opérés dans l'organigramme de l'OM. Pablo Longoria a été relégué à des fonctions institutionnelles qu'il refuse et devrait entamer des discussions avec le grand patron Frank McCourt pour mettre un terme à son aventure marseillaise entamée en 2020. Medhi Benatia a hérité de tout le volet sportif lui qui avait déposé sa démission en fin de semaine dernière de son poste de directeur du football dans la foulée de la séparation entre Roberto De Zerbi et l'Olympique de Marseille. Pour ce qui est du successeur de l'entraîneur italien, Benatia a nommé Habib Beye comme coach. 17 ans après Deschamps, un autre ancien joueur et capitaine de l'OM a pris les rênes de l'équipe première de l'institution marseillaise...