Crise à l’OM - Un nouveau problème évoqué sur RMC : «Il est lessivé»

A peine parti de Rennes, Habib Beye finit à l’OM ! L’ancien international sénégalais a été choisi par le club phocéen pour remplacer Roberto De Zerbi, un choix qui fait douter Eric Di Meco, s’interrogeant sur l’état du nouvel entraîneur après la fin mouvementée de son passage en Bretagne.

Rien ne va plus à l’OM depuis le début de l’année. L’élimination en Ligue des champions et la claque reçue lors du Classique contre le PSG ont plongé le club dans la crise et provoqué le départ de Roberto De Zerbi. Pour le remplacer, Medhi Benatia, convaincu par Frank McCourt de rester à la tête du secteur sportif jusqu’à la fin de la saison malgré sa démission, a misé sur Habib Beye, à peine parti du Stade Rennais. Un choix qui fait douter Éric Di Meco.

« S’il est capable en dix jours de se refaire une santé mentale et psychologique... » Sur le banc de l’OM ce vendredi, treize jours après sa dernière apparition avec le Stade Rennais, Habib Beye n’a pas eu le temps de souffler entre ces deux expériences, de quoi inquiéter l’ancien joueur marseillais sur RMC. « Le bémol que j'avais mis quand on en a parlé, c'était comment tu peux partir de Rennes lessivé et en conflit avec tout ton vestiaire et rebondir dix jours après? Tu peux rebondir mais comment tu veux avoir la fraîcheur pour aller dans un club qui a peut-être encore plus de problèmes que là où tu étais? C'est tout, maintenant s'il est capable en dix jours de se refaire une santé mentale et psychologique », s’interroge Di Meco.