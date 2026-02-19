Ribéry au cœur d’un malaise à l'OM, la réaction des joueurs ne s'est pas fait attendre : «il s'est fait...»

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En 2005, Franck Ribéry posait ses valises dans la cité phocéenne pour deux saisons au cours desquelles il a marqué les esprits, lui permettant ensuite de prendre la direction du Bayern Munich. Mais un an avant son départ, l’ancien international français avait déjà émis le souhait de plier bagage, de quoi fortement agacer ses coéquipiers.

Formé à Boulogne avant d’évoluer à Brest , Metz ou encore Galatasaray , Franck Ribéry a joué pour l’OM durant deux saisons (2005-2007) avant d’exploser au Bayern Munich , devenant une légende du géant bavarois. Une carrière qui aurait pu être radicalement différente si l’ancien international français avait quitté la cité phocéenne une année auparavant, comme il l’avait souhaité et assumé devant la presse.

En 2006, après s’être révélé aux yeux du monde entier à la Coupe du monde, Franck Ribéry avait affiché publiquement ses envies d'ailleurs, désirant rejoindre l’Olympique Lyonnais . « Mon souhait est de quitter l'OM. Je veux jouer la Ligue des Champions, continuer à évoluer et avoir de grands joueurs à mes côtés, avait-il lâché durant le journal de 20 heures de TF1. Je ne reviendrai pas en arrière J'aimais ce club, ses supporters et ce public extraordinaire. J'espère qu'ils pourront me comprendre. Mais je suis jeune, j'ai 23 ans et envie de passer à autre chose. » Une sortie qui avait agacé les autres joueurs marseillais.

« On est tombé à trois ou quatre sur lui »

Interrogé par RMC en 2015, Habib Beye avait raconté l’ambiance tendue qui régnait au sein du vestiaire après les déclarations de Franck Ribéry. « Il avait annoncé sur TF1 qu’il voulait partir à Lyon pour jouer avec des grands joueurs. Je vous garantis que quand il est revenu dans le vestiaire, on lui a dit : ‘‘Des grands joueurs, t’en as pas dans ce vestiaire ? Si tu veux partir, vas-y, tu n’as rien à faire ici’’. On est tombé à trois ou quatre sur lui, avait déclaré le nouvel entraîneur de l’OM dans l’After Foot. Ce n’était pas forcément mon ami. C’était un très bon coéquipier et on s’entendait très bien. Mais quand un Mamadou Niang, avec qui il était tout le temps, lui a dit : ‘‘Eh, ça, je ne veux plus l’entendre. Si tu brilles, c’est aussi grâce à nous’’… Mais je ne dis pas qu’on avait le meilleur vestiaire. On n’a pas été tous parfaits. »

Quelques années plus tard, Habib Beye avait souligné le rôle important du vestiaire phocéen dans cette affaire. « Aucun des dirigeants et des entraîneurs ne l'a repris. Mais Franck s'est fait reprendre durement et fermement dans le vestiaire par des joueurs qui étaient ultra proches de lui, comme Mamadou Niang ou Samir Nasri. Qui l'ont repris en lui disant "là tu nous manques de respect". Le groupe l'a recadré et après tout est allé normalement », avait-il ajouté au sujet de Ribéry, dans les colonnes de L'Equipe.