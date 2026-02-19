Habib Beye à l’OM, sa première «décision forte» réclamée à la télévision

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ça y est, c'est désormais officiel, l'OM tient son nouvel entraîneur. Alors que Jacques Abardonado avait assuré l'intérim face à Strasbourg après le départ de Roberto De Zerbi, le club phocéen a annoncé celui qui va remplacer l'Italien. Et comme annoncé ces derniers jours, c'est Habib Beye qui a été l'heureux élu. L'ancien joueur de l'OM est désormais aux commandes. Avec une première grande décision à prendre ?

Habib Beye ne sera finalement pas resté longtemps sans club. Il y a quelques jours, le Sénégalais était remercié par le Stade Rennais, le voilà aujourd'hui entraîneur de l'OM. Favori de Medhi Benatia pour remplacer Roberto De Zerbi, Beye revient donc à Marseille, cette fois en s'asseyant sur le banc de touche. Alors que différents noms ont pu circuler pour entraîner l'OM, c'est donc lui qui a été choisi et ce mercredi soir, le club phocéen a officialisé la nouvelle et cette signature jusqu'en 2027.

L'OM a choisi Habib Beye Le nouvel entraîneur de l'OM se nomme donc Habib Beye. Suite à la nomination de ce dernier, Medhi Benatia a pris la parole pour les médias du club phocéen, expliquant notamment : « Le choix d’Habib Beye comme nouvel entraîneur de l’OM s’inscrit pleinement dans notre volonté de recruter un technicien doté du leadership nécessaire pour prendre en main un groupe qui doit, bien évidemment, être remobilisé après une période sportive compliquée. Dès nos premiers échanges, il m’a semblé extrêmement engagé et totalement tourné vers la suite ».