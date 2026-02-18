Crise à l’OM : Ça bouge encore à Marseille, un autre départ est acté (et il devrait être annoncé très rapidement)

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après le départ de Roberto De Zerbi, Medhi Benatia a lui aussi failli quitter l’OM, avant de finalement accepter de rester, à la demande du propriétaire Frank McCourt. Il va en revanche encore y avoir du mouvement à Marseille, un autre membre du club ayant pris la décision de partir.

Alors qu’il avait annoncé son départ dimanche via ses réseaux sociaux personnes, Medhi Benatia va finalement rester à l’OM. « Déterminé à assurer l'intérêt supérieur de l’Olympique de Marseille et afin d'atteindre les objectifs sportifs de la saison en cours, Frank McCourt a demandé à Medhi Benatia de conserver ses fonctions jusqu'à la fin de la saison », a annoncé Frank McCourt dans un communiqué publié mardi matin. « Conscient de ses responsabilités vis-à-vis de l'institution, Medhi Benatia a accepté d'étendre son préavis jusqu’au mois de juin et pilotera l’ensemble des activités sportives. »

Longoria va quitter l’OM Si Medhi Benatia reste avec des fonctions élargies, Pablo Longoria quant à lui a été mis en retrait : « Le rôle de Pablo Longoria devrait évoluer vers ses responsabilités institutionnelles, afin de maintenir la représentation de l’Olympique de Marseille au sein des instances françaises et notamment européennes. » D’après les informations de La Provence, celui qui est pour le moment toujours le président de l’OM ne devrait pas le rester très longtemps. Pablo Longoria estime que ce nouveau rôle ne correspond pas à son poste et a décidé de partir.