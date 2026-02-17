Frank McCourt débarque à Marseille et annonce le nouvel entraîneur de l'OM aux supporters, la signature est «imminente» !

Pierrick Levallet

L’OM étant en pleine crise en ce moment, Frank McCourt a débarqué sur la Canebière ce mardi afin de remettre de l’ordre dans les affaires marseillaise. Le propriétaire du club phocéen a notamment dévoilé le nom de celui qui remplacera Roberto De Zerbi sur le banc des Olympiens, et a même indiqué que sa signature était imminente.

Rien ne va plus à l’OM en ce moment. Éliminé de la Ligue des champions, le club phocéen traverse une véritable crise et ne parvient pas à s’en remettre. Roberto De Zerbi a notamment fait les frais de ces tensions et des mauvais résultats puisqu’il a été démis de ses fonctions. Frank McCourt s’est alors rendu à Marseille ce mardi pour remettre de l’ordre dans les affaires marseillaises. Et le propriétaire de l’OM a confirmé le nom du prochain entraîneur.

McCourt dévoile le nom du successeur de De Zerbi Accompagné par Medhi Benatia, qui a finalement décidé de rester jusqu’à la fin de saison, Frank McCourt a indiqué aux supporters qu’une arrivée d’Habib Beye était « imminente » d’après les informations de RMC Sport. Celle-ci serait toutefois conditionnée à son passage devant la commission juridique de la LFP pour être certain que l’ancien coach du Stade Rennais est bien libéré de son précédent contrat. Le technicien de 48 ans, passé en tant que joueur à l’OM, n’aurait pas été spécialement difficile à convaincre.