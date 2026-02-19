Il a trouvé le vrai problème de l'OM (et ça ne va pas rassurer les Marseillais)

La crise couve à l'OM depuis quelques jours et cela a débouché sur plusieurs remaniements en interne avec notamment le départ de Roberto De Zerbi et la démission finalement refusée de Medhi Benatia. Mais pour un consultant, le vrai problème est ailleurs.
Les résultats du mois de janvier ont coûté cher à l'OM tant sur le plan sportif qu'en interne. Et pour cause, Roberto De Zerbi a quitté ses fonctions tandis que Medhi Benatia, qui avait pourtant posé sa démission, a été promu aux dépens de Pablo Longoria. Mais selon Benoit Trémoulinas, le problème est ailleurs et concerne plutôt l'effectif.
Trémoulinas annonce le vrai problème de l'OM ?
« Comment on se relève ? On peut se remettre de ça mais la problématique de l’Olympique de Marseille c’est que dans l’effectif il y a des joueurs qui sont prêtés et qui sont là pour six mois et en fin de saison ils savent qu’ils ne seront plus là. Quand vous avez un groupe où il y a un réel projet et des contrats qui courent jusqu’à deux ou trois ans, on se regroupe ensemble et on essaye de faire front, de faire face tous ensemble. J’ai connu ça à l’époque avec les Girondins de Bordeaux quand Jean Tigana est parti. Il y avait des cadres comme Alou Diarra, comme Fernando Menegazzo qui ont pris tout le vestiaire et qui nous ont parlé les yeux dans les yeux en disant "On va y arriver ensemble". Le problème à l’Olympique de Marseille c’est qu’il y a trop de joueurs qui sont là pour six mois », analyse-t-il sur le plateau de L'EQUIPE de Greg, avant de poursuivre.
« Ils se disent "Attends, c’est Mehdi Benatia qui m’a fait venir pour la saison, là il s’en va. Comment ça se passe ? Qu’est-ce que je vais faire ? Est-ce que je vais jouer ? Il y a un nouveau coach…" C’est très compliqué à l’Olympique de Marseille. Il faut avoir la bonne parole. Est-ce qu’il y a des vrais cadres à l’Olympique de Marseille ? On pensait qu’un Benjamin Pavard pouvait être un cadre mais il a été un petit peu fragilisé dans le onze. Je ne vois pas de réel cadre dans cette équipe de l’Olympique de Marseille. Il peut avoir Aubameyang qui peut essayer de rassembler tout le monde mais c’est pareil pour lui, il a été un petit peu fragilisé. Les cadres sont souvent des joueurs qui sont des tauliers qui jouent et qui portent l’équipe. Là, il n’y en a plus trop », ajoute Benoit Trémoulinas.