L'OM «est malade» : Habib Beye se voit conseiller un professionnel pour remédier au problème

Ce vendredi soir, pour affronter Brest, c'est donc Habib Beye qui sera sur le banc de l'OM. En effet, l'ancien joueur olympien vient d'être nommé nouvel entraîneur du club phocéen, ayant signé jusqu'en 2027 avec Marseille. La question est maintenant de savoir si Beye réussira à inverser la tendance à l'OM, où les derniers jours ont été compliqués. Pour l'aider, un conseil lui a d'ailleurs été donné.

Ça y est, l'OM s'est trouvé son nouvel entraîneur. A la recherche du successeur de Roberto De Zerbi, le club phocéen a décidé de faire confiance à... Habib Beye. Remercié il y a quelques jours à peine par le Stade Rennais, le voilà déjà à Marseille, où il a paraphé un contrat allant jusqu'en 2027. Ancien joueur de l'OM, Beye est très attendu sur la Canebière, où il aura la grande mission d'atteindre notamment le podium à la fin de la saison. Va-t-il y arriver ? Pour cela, il va falloir remettre les têtes à l'endroit de ses joueurs qui ont vécu des derniers jours très compliqués...

Crise à l'OM : Nouveau départ en vue, et cela embête beaucoup Frank McCourt… https://t.co/YGcDSpKNZz — le10sport (@le10sport) February 19, 2026

« Voir comment il peut bosser avec un préparateur mental » Un grand défi attend donc Habib Beye à l'OM. Et voilà que pour le réussir, l'entraîneur du club phocéen pourrait devoir faire appel à de l'aide. Tel est en tout cas le conseil lancé par Daniel Riolo au micro de l'After Foot. En effet, interpellant Beye sur l'état actuel de l'OM, il a lâché : « Si j'avais un conseil à lui donner, c'est de voir comment il peut bosser avec un préparateur mental parce que cette équipe est malade, surtout dans la tête. Je ne suis pas sûr que tous les remous aient beaucoup aidé les joueurs, qui doivent ressasser. Le ritiro ne sera pas suffisant ».