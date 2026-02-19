Habib Beye - Signature à l’OM : Sa confidence à Raymond Domenech

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Mercredi, l’OM a officialisé la nomination de Habib Beye en tant qu’entraîneur, succédant ainsi à Roberto De Zerbi. Un nouvel accomplissement pour l’ancien du Red Star et du Stade Rennais, qui voulait diriger la formation phocéenne après avoir porté le maillot de son club de cœur. Il y a quelques années, il s’était livré auprès de Raymond Domenech.

C’est désormais officiel, Habib Beye revient à l’OM en tant qu’entraîneur. Quelques jours seulement après son départ du Stade Rennais, l’ancien international sénégalais a été choisi par Medhi Benatia pour prendre la succession de Roberto De Zerbi. Un nouveau rêve qui se réalise pour celui qui il a disputé 174 matches entre 2003 et 2007 sous le maillot phocéen.

Le «lien historique» qui a convaincu l'OM de boucler cette signature ! https://t.co/QNZx4tT91Y — le10sport (@le10sport) February 19, 2026

« Jouer à l’OM était presque déjà un aboutissement à 26 ans » Ancien joueur de l’OM, Habib Beye s’était prononcé en 2022 sur sa signature dans son club de cœur. « Je me rappelle quand j’ai su que c’était l’OM. Je vais parler d’une personne qui n’est plus là, Pape Diouf, qui était mon agent pendant beaucoup d’années et qui m’appelle un jour pour me dire qu’il a Marseille. Je lui ai dit : "Fais. Je ne sais pas comment tu vas le faire, mais fais-le", car c’était mon rêve de gosse, l’équipe que je supportais, et le fait de jouer à l’OM était presque déjà un aboutissement à 26 ans », expliquait-il à Raymond Domenech, dans un entretien publié sur la chaîne YouTube de l’UNECATEF.