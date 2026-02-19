Habib Beye - Signature à l’OM : Sa confidence à Raymond Domenech

Mercredi, l’OM a officialisé la nomination de Habib Beye en tant qu’entraîneur, succédant ainsi à Roberto De Zerbi. Un nouvel accomplissement pour l’ancien du Red Star et du Stade Rennais, qui voulait diriger la formation phocéenne après avoir porté le maillot de son club de cœur. Il y a quelques années, il s’était livré auprès de Raymond Domenech.
C’est désormais officiel, Habib Beye revient à l’OM en tant qu’entraîneur. Quelques jours seulement après son départ du Stade Rennais, l’ancien international sénégalais a été choisi par Medhi Benatia pour prendre la succession de Roberto De Zerbi. Un nouveau rêve qui se réalise pour celui qui il a disputé 174 matches entre 2003 et 2007 sous le maillot phocéen.
« Jouer à l’OM était presque déjà un aboutissement à 26 ans »
Ancien joueur de l’OM, Habib Beye s’était prononcé en 2022 sur sa signature dans son club de cœur. « Je me rappelle quand j’ai su que c’était l’OM. Je vais parler d’une personne qui n’est plus là, Pape Diouf, qui était mon agent pendant beaucoup d’années et qui m’appelle un jour pour me dire qu’il a Marseille. Je lui ai dit : "Fais. Je ne sais pas comment tu vas le faire, mais fais-le", car c’était mon rêve de gosse, l’équipe que je supportais, et le fait de jouer à l’OM était presque déjà un aboutissement à 26 ans », expliquait-il à Raymond Domenech, dans un entretien publié sur la chaîne YouTube de l’UNECATEF.
« Mon rêve ultime serait d’entraîner un jour Marseille »
Aujourd’hui âgé de 48 ans, Habib Beye s’apprête à vivre un autre « accomplissement » en dirigeant pour la première fois l’OM ce vendredi, contre Brest. « Mon rêve ultime serait d’entraîner un jour Marseille, avait-il reconnu en 2018 sur Canal+. Mais hors de question de me renier pour obtenir un poste ici ou là. Tout le monde sait que l’OM est mon club de cœur. Eh bien, le consultant qui a le plus critiqué l’OM, c’est moi. J’y ai joué quatre ans et je connais très bien le club, je suis légitime. » En 2021, Habib Beye en avait rajouté une couche auprès de L’Équipe : « C’est mon club de cœur. Le club où j’ai passé les plus belles années, avec Strasbourg aussi en formation. La reconnaissance que j’ai eue des gens et des supporters, oui, j’ai une sensibilité pour l’OM. Entraîner un jour ma sélection, ce serait une fierté immense aussi. (…) Tu ne dis pas non à l’OM, tu ne dis pas non à la sélection du Sénégal. »