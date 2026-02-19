Habib Beye à l’OM : Des indications ont fuité sur son salaire

Après le départ de Roberto De Zerbi, l'OM se cherchait un nouvel entraîneur et le club phocéen vient de le trouver. En effet, ce mercredi soir, la nomination d'Habib Beye sur le banc olympien a été officialisée. A peine parti du Stade Rennais, le technicien a signé jusqu'en 2027 avec l'OM. Et pour ce qui est de son salaire, on en saurait un peu plus.
L'intérim de Jacques Abardonado sur le banc de l'OM n'aura finalement duré qu'un match. En effet, alors que ce dernier a dirigé la rencontre face à Strasbourg, voilà que pour affronter Brest ce vendredi soir, le club phocéen aura son nouvel entraîneur sur le banc de touche. A la recherche du successeur de Roberto De Zerbi, l'OM a officialisé le nom de l'heureux élu ce mercredi soir, annonçant ainsi la nomination d'Habib Beye comme entraîneur.
« Un lien historique avec l’OM »
A peine démis de ses fonctions d'entraîneur du Stade Rennais, Habib Beye rebondit donc du côté de l'OM. Le voilà aujourd'hui sous contrat jusqu'en 2027 avec le club phocéen. « La nomination d’Habib Beye, entraîneur de haut niveau qui entretient également un lien historique avec l’OM, nous recentre sur les défis qu’il nous reste à relever d’ici à la fin de la saison », a annoncé Frank McCourt après l'officialisation de l'arrivée de Beye à l'OM.
Moins de 90 000€ par mois pour entraîner l'OM ?
Habib Beye aura donc signé jusqu'en 2027 avec l'OM alors que certains annonçaient un possible contrat jusqu'à la fin de la saison, renouvelable pour un exercice en plus à certaines conditions. Quid également du salaire du nouvel entraîneur du club phocéen ? Selon les informations du Phocéen, Beye aurait accepté de rejoindre l'OM en diminuant ce qu'il pouvait toucher quand il était sur le banc du Stade Rennais. Comme L'Equipe avait pu le révéler en mars 2025, son salaire en Bretagne était de l'ordre de 90 000€ bruts mensuels. A Marseille, ce serait donc inférieur à cette somme.