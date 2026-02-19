Habib Beye à l’OM : Des indications ont fuité sur son salaire

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après le départ de Roberto De Zerbi, l'OM se cherchait un nouvel entraîneur et le club phocéen vient de le trouver. En effet, ce mercredi soir, la nomination d'Habib Beye sur le banc olympien a été officialisée. A peine parti du Stade Rennais, le technicien a signé jusqu'en 2027 avec l'OM. Et pour ce qui est de son salaire, on en saurait un peu plus.

L'intérim de Jacques Abardonado sur le banc de l'OM n'aura finalement duré qu'un match. En effet, alors que ce dernier a dirigé la rencontre face à Strasbourg, voilà que pour affronter Brest ce vendredi soir, le club phocéen aura son nouvel entraîneur sur le banc de touche. A la recherche du successeur de Roberto De Zerbi, l'OM a officialisé le nom de l'heureux élu ce mercredi soir, annonçant ainsi la nomination d'Habib Beye comme entraîneur.

« Un lien historique avec l’OM » A peine démis de ses fonctions d'entraîneur du Stade Rennais, Habib Beye rebondit donc du côté de l'OM. Le voilà aujourd'hui sous contrat jusqu'en 2027 avec le club phocéen. « La nomination d’Habib Beye, entraîneur de haut niveau qui entretient également un lien historique avec l’OM, nous recentre sur les défis qu’il nous reste à relever d’ici à la fin de la saison », a annoncé Frank McCourt après l'officialisation de l'arrivée de Beye à l'OM.