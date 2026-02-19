Grand départ à l'OM : Habib Beye l'officialise sans le vouloir ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après l’officialisation de sa nomination mercredi soir, Habib Beye était présent en conférence de presse ce jeudi en tant que nouvel entraîneur de l’OM, à la veille du déplacement à Brest. Le technicien sénégalais est revenu sur son arrivée à Marseille, confirmant peut-être au passage le prochain membre du club qui va s’en aller.

23 ans après son arrivée en tant que joueur, c’est comme entraîneur qu’Habib Beye a fait son retour à l’OM. Mercredi soir, le club a annoncé sa signature jusqu’en juin 2027 et le technicien sénégalais succède donc à Roberto De Zerbi, parti la semaine dernière. Il n’a pas vraiment le temps de prendre ses marques, puisqu’il était déjà en conférence de presse ce jeudi et doit préparer le déplacement à Brest vendredi, pour le compte de la 23e journée de Ligue 1.

𝑷𝒓𝒆𝒎𝒊𝒆̀𝒓𝒆 séance pour 𝒄𝒐𝒂𝒄𝒉 𝑩𝒆𝒚𝒆 🆕 pic.twitter.com/P0a2xkxfQC — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 19, 2026

« C’est un très très beau moment » « Tout d’abord, c’est une grande fierté. Je suis très très heureux d’être ici parce que vous savez l’attachement que j’ai pour ce club. Maintenant, comme je l’ai dit, le passé doit rester dans le passé. Aujourd’hui, c’est l’instant présent. C’est une autre mission qui m’est offerte. Je l’ai vécu comme joueur, maintenant en tant qu’entraîneur. C’est un très très beau moment, mais au-delà de ça, il faut sortir des émotions », a déclaré Habib Beye en conférence de presse.

Beye parle de McCourt et Benatia… mais pas de Longoria « Tout s’est très bien passé. Chaque chose doit se faire en son temps. Il y avait une situation de mon côté, une situation du côté de l’Olympique de Marseille. À partir du moment où les deux logiques se sont alignées, ça s’est fait tout naturellement », a-t-il ajouté concernant les jours qui ont précédé son arrivée à l’OM, retardée par le vrai-faux départ de Medhi Benatia et son départ de Rennes qui devait encore être finalisé. « La confiance a été posée par vraiment toutes les entités du club, en priorité Monsieur McCourt, qui a vraiment eu un discours à mon égard qui a été très important, avec Medhi Benatia. Tout de suite, on a compris qu’on voulait travailler ensemble, tout simplement. »