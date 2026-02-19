Un joueur de l’OM hausse le ton, ce moment chaud dans le vestiaire : «Eh, tu sais à qui tu parles ?»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Dans un vestiaire, le ton peut parfois monter entre les joueurs. Cela est notamment arrivé du côté de l’Olympique de Marseille comme l’avait raconté Habib Beye il y a quelques années, rapportant au micro de RMC une histoire entre deux joueurs marquants de la formation phocéenne.

L’Olympique de Marseille vit une saison 2025/26 très mouvementée, avec plusieurs contreperformances sur le terrain et du mouvement au sein de l’organigramme. Dès l’été, l’ambiance fut très tendue dans la cité phocéenne avec une altercation survenue dans le vestiaire à l’issue de la 1ère journée entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, poussés vers la sortie peu de temps après. Par le passé, d’autres joueurs ont pu hausser le temps comme l’avait raconté Habib Beye en 2015.

« Moi, j’ai vu Fabien Barthez recadrer Mathieu Valbuena » Invité de RMC à l’époque, le nouvel entraîneur de l’OM avait livré plusieurs anecdote sur son aventure marseillaise, revenant notamment sur un échange tendu entre Fabien Barthez et Mathieu Valbuena. « Moi, j’ai connu une équipe dans laquelle on avait des mecs comme Lorik Cana, par exemple. J’étais capitaine de cette équipe-là. Quand tu as des relais importants dans un vestiaire, quand tu te lèves, que tu cries sur quelqu’un, il n’y a personne qui se dit : ‘‘Il est tout seul à se lever’’. Dans une saison qui peut être difficile, ça te permet de faire des résultats. Ça peut être violent. Moi, j’ai vu Fabien Barthez recadrer Mathieu Valbuena », avait-il expliqué.