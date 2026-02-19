Crise à l'OM : Nouveau départ en vue, et cela embête beaucoup Frank McCourt…

Après le départ de Roberto De Zerbi, la vraie-fausse sortie de Medhi Benatia et l’arrivée de Habib Beye officialisée mercredi soir par l’OM, un autre dossier chaud doit encore être géré par Frank McCourt ses équipes, et celui-ci pourrait avoir des conséquences pour le club phocéen, ce dont a bien conscience l’homme d’affaires américain.
La nomination de Habib Beye sur le banc de l’OM, une semaine après l’annonce du départ de Roberto De Zerbi, ne marque pas la fin des mouvements au sein du club phocéen. Le propriétaire Frank McCourt a décidé de maintenir Medhi Benatia à son poste de directeur du football jusqu’à la fin de la saison afin d’assurer la stabilité sportive, et de déclasser à l’inverse Pablo Longoria, dont le rôle « devrait évoluer vers des responsabilités institutionnelles, afin de maintenir la représentation de l’Olympique de Marseille au sein des instances françaises et notamment européennes ». L’Espagnol souhaite aujourd’hui quitter l’OM.
Pablo Longoria veut quitter l’OM
Selon RMC et La Provence, des discussions doivent désormais se tenir entre Pablo Longoria et Frank McCourt pour trouver un terrain d’entente permettant à l’Espagnol de plier bagage. Ce dernier aurait mal vécu ce qui a tout l’air d’une mise à l’écart, apprenant en plus la nouvelle dans le communiqué publié par McCourt. De son côté, l’homme d’affaires américain verrait d’un mauvais œil ce départ pour une raison bien précise…
Sans Longoria, l’OM perd sa place au CA de la LFP
Comme le rappelle L’Équipe, Pablo Longoria est élu au CA de la LFP, permettant à l’OM d’y avoir une voix. Un départ aurait alors des conséquences pour le club, dans l’incapacité de proposer un candidat à sa succession étant donné qu'aucune personne ne remplit les conditions requises explique le quotidien sportif dans ses colonnes du jour. En effet, il est nécessaire d'avoir exercé pendant au moins un an en tant que président de club ou, dans certains cas, en tant que directeur général. Disposer d’une place au conseil d'administration de la Ligue de football professionnel est capital pour Frank McCourt, un élément qui s’annonce déterminant dans les négociations à venir.