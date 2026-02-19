Crise à l'OM : Nouveau départ en vue, et cela embête beaucoup Frank McCourt…

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après le départ de Roberto De Zerbi, la vraie-fausse sortie de Medhi Benatia et l’arrivée de Habib Beye officialisée mercredi soir par l’OM, un autre dossier chaud doit encore être géré par Frank McCourt ses équipes, et celui-ci pourrait avoir des conséquences pour le club phocéen, ce dont a bien conscience l’homme d’affaires américain.

La nomination de Habib Beye sur le banc de l’OM, une semaine après l’annonce du départ de Roberto De Zerbi, ne marque pas la fin des mouvements au sein du club phocéen. Le propriétaire Frank McCourt a décidé de maintenir Medhi Benatia à son poste de directeur du football jusqu’à la fin de la saison afin d’assurer la stabilité sportive, et de déclasser à l’inverse Pablo Longoria, dont le rôle « devrait évoluer vers des responsabilités institutionnelles, afin de maintenir la représentation de l’Olympique de Marseille au sein des instances françaises et notamment européennes ». L’Espagnol souhaite aujourd’hui quitter l’OM.

Pablo Longoria veut quitter l’OM Selon RMC et La Provence, des discussions doivent désormais se tenir entre Pablo Longoria et Frank McCourt pour trouver un terrain d’entente permettant à l’Espagnol de plier bagage. Ce dernier aurait mal vécu ce qui a tout l’air d’une mise à l’écart, apprenant en plus la nouvelle dans le communiqué publié par McCourt. De son côté, l’homme d’affaires américain verrait d’un mauvais œil ce départ pour une raison bien précise…