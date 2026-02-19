Nouvel entraîneur à l'OM : Roberto De Zerbi va être rapidement oublié ?

Sans Roberto De Zerbi, l'OM s'apprête à entamer une fin de saison durant laquelle il reste de nombreux objectifs à atteindre. Un nouvel entraîneur a été choisi par Medhi Benatia, et il aura la lourde tâche de faire oublier l'Italien. Mais va-t-il y parvenir ?
La crise du mois de janvier a eu raison de Roberto De Zerbi à l'OM. Le technicien italien a effectivement le club phocéen et aurait pu être suivi par Medhi Benatia qui avait posé sa démission avant d'être retenu par Frank McCourt qui l'a convaincu de rester en lui confiant de plus grandes responsabilités quitte à mettre en retrait Pablo Longoria.
Beye capable de faire mieux ?
C'est donc Medhi Benatia qui a été chargé de dénicher un nouvel entraîneur pour remplacer Roberto De Zerbi. Et il a choisi Habib Beye, récemment viré du Stade Rennais. Le choix de l'ancien joueur de l'OM peut donc surprendre notamment compte tenu de son manque d'expérience et de ses récents résultats. Beye devra faire mieux que De Zerbi, et répondre aux objectifs fixés par la direction marseillaise, à savoir terminer sur le podium de Ligue 1 et remporter la Coupe de France. Mais en sera-t-il capable ? Johan Micoud n'en est pas convaincu.
Micoud pas convaincu
« C’est un club de fous quand même… De faire partir Roberto De Zerbi pour aller chercher Habib Beye quand même… En pensant aller chercher la troisième place… Moi, je ne pourrais jamais être Président de quoi que ce soit, ou directeur sportif… Comment tu fonctionnes, en fait ?! Tu as un entraineur qui a le plus gros pourcentage de victoires dans l’histoire du club, et parce qu’il a pris 5-0… Une gifle, ça peut arriver hein… Il y a Monaco qui a pris six buts à Madrid, ils ont gardé leur coach. L’objectif de la troisième place n’est pas loin. Alors, s’ils pensaient jouer le titre avec Paris, je pense que c’est compliqué… Mais tu es toujours dans les clous pour l’objectif ! Tu as un quart de finale de Coupe de France, tu étais à dix secondes de gagner un premier titre depuis 15 ans, et les mecs, parce qu’il y a eu cette histoire, il dégage… Tu le protèges ton entraineur ! C’est un mystère ça quand même. Et puis bon, tout ce qui se passe depuis quelques jours, je ne comprends plus rien… », a confié l'ancien joueur de l'équipe de France sur le plateau de L'EQUIPE du Soir. Selon vous, Habib Beye fera-t-il oublier Roberto De Zerbi ?