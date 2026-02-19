Nouvel entraîneur à l'OM : Roberto De Zerbi va être rapidement oublié ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Sans Roberto De Zerbi, l'OM s'apprête à entamer une fin de saison durant laquelle il reste de nombreux objectifs à atteindre. Un nouvel entraîneur a été choisi par Medhi Benatia, et il aura la lourde tâche de faire oublier l'Italien. Mais va-t-il y parvenir ?

La crise du mois de janvier a eu raison de Roberto De Zerbi à l'OM. Le technicien italien a effectivement le club phocéen et aurait pu être suivi par Medhi Benatia qui avait posé sa démission avant d'être retenu par Frank McCourt qui l'a convaincu de rester en lui confiant de plus grandes responsabilités quitte à mettre en retrait Pablo Longoria.

⚪️🔵 Habib Beye futur entraîneur de l'OM ?



🗣️ Johan Micoud : « Faire partir Roberto De Zerbi pour prendre Habib Beye en pensant aller chercher la troisième place. C'est un mystère. »#EDS pic.twitter.com/SvWdjXoYPq — L'Équipe du soir (@lequipedusoir) February 17, 2026

Beye capable de faire mieux ? C'est donc Medhi Benatia qui a été chargé de dénicher un nouvel entraîneur pour remplacer Roberto De Zerbi. Et il a choisi Habib Beye, récemment viré du Stade Rennais. Le choix de l'ancien joueur de l'OM peut donc surprendre notamment compte tenu de son manque d'expérience et de ses récents résultats. Beye devra faire mieux que De Zerbi, et répondre aux objectifs fixés par la direction marseillaise, à savoir terminer sur le podium de Ligue 1 et remporter la Coupe de France. Mais en sera-t-il capable ? Johan Micoud n'en est pas convaincu.