OM - La bagarre prévue après la séance d’entraînement : «On se retrouve derrière la Commanderie»

A l’entraînement, et surtout en période de tensions en raison de résultats pas forcément au niveau des attentes, le ton peut monter à Marseille. Au centre d’entraînement de l’OM, il y a des années de cela, un accrochage anodin au cours d’un contact entre deux joueurs a pris des proportions si importantes que l’issue aurait pu être dramatique. Un des acteurs raconte.

L’OM déchaîne les passions à Marseille. En janvier dernier, dans le cadre de l’avant-dernière journée de saison régulière de Ligue des champions entre l’OM et Liverpool à l’Orange Vélodrome (0-3), Thierry Henry dressait un constat qui en dit long sur la place du club marseillais dans la cité phocéenne sur CBS Sports. « Le club est au-dessus de tout. Rien n’est plus important que le club. Le résultat de Marseille va dicter l’atmosphère de la ville. Si Marseille gagne, tout le monde est content. Ils ne gagnent pas, tout le monde est contrarié ».

«Après la séance, on se retrouve derrière la Commanderie et on règle le problème» Et cette ferveur particulière n’est pas seulement propre aux supporters de l’OM. Les joueurs du club sont aussi animés par elle et cela peut déclencher quelques échauffourées au sein du vestiaire. Passé par l’Olympique de Marseille lors de la saison 2012/2013, Joey Barton a été l’un des deux protagonistes d’une altercation pendant un entraînement. Les esprits se sont échauffés au point où un règlement de comptes derrière le centre d’entraînement avait été fixé. « À chaque entraînement, je voulais gagner. Cela a pu effectivement entraîner quelques frictions. Dont une avec Kassim Abdallah... Je ne sais plus qui a fait tomber qui... Je crois que c'est moi, à l'épaule. Il était physique. Il n'a pas aimé se retrouver par terre à cause d'un petit Anglais. On a échangé quelques mots, je n'ai pas tout compris mais j'imagine qu'il m'a insulté. On s'est dit : "OK, après la séance, on se retrouve derrière la Commanderie et on règle le problème" ».