Ce joueur proche du Real Madrid, et finalement : «J’ai signé à l’OM»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

En période de mercato, des transferts surprises ont souvent lieu. Il y a plusieurs années, l’OM a bénéficié d’un coup du sort inattendu à l’étranger pour rafler la signature d’un attaquant. Un changement d’entraîneur au Real Madrid a fait capoter une opération pour le plus grand bonheur des supporters de l’Olympique de Marseille.

Les supporters de l’OM ont vu passer quelques attaquants qui les ont marqué. Avant Mason Greenwood qui semble faire l’unanimité chez les fans du club phocéen, Pierre-Emerick Aubameyang, Mario Balotelli, Mamadou Niang, Didier Drogba ou Jean-Pierre Papin en remontant bien plus loin ont plus ou moins marqué les suiveurs de l’Olympique de Marseille. Un autre a porté la tunique du club marseillais pendant trois ans… alors qu’il était destiné à rejoindre le Real Madrid.

𝗟𝗔 𝗦𝗢𝗥𝗧𝗜𝗘 𝗚𝗘́𝗡𝗜𝗔𝗟𝗘 de Nicolas Nkoulou sur son passage à l'OM (2011-2016) ! 😆💙🤍



"On avait un vestiaire difficile, avec de très fortes personnalités. Ce qui m'a marqué là-bas, c'est qu'il y avait des personnes qui savaient se dire : '𝗝𝗲 𝗻𝗲 𝘁'𝗮𝗶𝗺𝗲 𝗽𝗮𝘀… pic.twitter.com/0nlWkD50MT — Footballogue (@Footballogue) February 18, 2026

«On avait appelé Fabio Capello. Il voulait me faire signer» Une seule pige à Middlesbrough avait suffit pour convaincre Fabio Capello de miser sur Fabrizio Ravanelli. Avec ses 32 buts inscrits en Angleterre, l’attaquant italien devait rejoindre son compatriote à la Casa Blanca. Lors d’une interview accordée à L’Equipe il y a quelques années de cela, Ravenelli revenait sur ce transfert avorté. « Le transfert qui a failli se faire ? Au Real. J'étais à Middlesbrough, ça marchait très bien pour moi, je marquais beaucoup de buts. J'étais en voiture avec (l'agent) Luciano D'Onofrio et on avait appelé Fabio Capello. Il voulait me faire signer l'été suivant ».