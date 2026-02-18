Ce joueur proche du Real Madrid, et finalement : «J’ai signé à l’OM»

En période de mercato, des transferts surprises ont souvent lieu. Il y a plusieurs années, l’OM a bénéficié d’un coup du sort inattendu à l’étranger pour rafler la signature d’un attaquant. Un changement d’entraîneur au Real Madrid a fait capoter une opération pour le plus grand bonheur des supporters de l’Olympique de Marseille.
Les supporters de l’OM ont vu passer quelques attaquants qui les ont marqué. Avant Mason Greenwood qui semble faire l’unanimité chez les fans du club phocéen, Pierre-Emerick Aubameyang, Mario Balotelli, Mamadou Niang, Didier Drogba ou Jean-Pierre Papin en remontant bien plus loin ont plus ou moins marqué les suiveurs de l’Olympique de Marseille. Un autre a porté la tunique du club marseillais pendant trois ans… alors qu’il était destiné à rejoindre le Real Madrid.
«On avait appelé Fabio Capello. Il voulait me faire signer»
Une seule pige à Middlesbrough avait suffit pour convaincre Fabio Capello de miser sur Fabrizio Ravanelli. Avec ses 32 buts inscrits en Angleterre, l’attaquant italien devait rejoindre son compatriote à la Casa Blanca. Lors d’une interview accordée à L’Equipe il y a quelques années de cela, Ravenelli revenait sur ce transfert avorté. « Le transfert qui a failli se faire ? Au Real. J'étais à Middlesbrough, ça marchait très bien pour moi, je marquais beaucoup de buts. J'étais en voiture avec (l'agent) Luciano D'Onofrio et on avait appelé Fabio Capello. Il voulait me faire signer l'été suivant ».
«Il a quitté Madrid pour Milan»
Toutefois, un coup de théâtre a inversé le cours de l’histoire. Sans le départ de Fabio Capello à l’AC Milan à l’été 97, les supporters de l’OM n’auraient pas pu témoigner des buts de Fabrizio Ravanelli au Vélodrome. « Mais il a quitté Madrid pour Milan à la fin de la saison. Et finalement, j'ai signé à l'OM. (Sourire.) ». Le train Ravanelli est passé et l’Olympique de Marseille est monté dedans.