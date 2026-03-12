«La plus grosse connerie de ma vie» : Cet ancien footballeur arrêté avec plus de 100 kilos de cocaïne !

Amadou Diawara

Un ancien footballeur a été arrêté à l'aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle, et ce, parce qu'il détenait une quantité conséquente de drogue dans ses bagages. En effet, ses valises contenaient près de 102 kilos de cocaïne sous forme de pains, dont la valeur est estimée à plus de 3M€.

Ancien pensionnaire de l'Aiglon du Lamentin, Jean-Manuel Nédra a vécu une mésaventure à l'aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle le 31 décembre 2022. En effet, l'ex-milieu de terrain martiniquais a été arrêté peu après l'atterrissage de son vol en provenance de Fort-de-France, alors qu'il venait fêter la nouvelle année à Paris.

«A aucun moment, je n'ai su la quantité que je transportais» Comme rapporté par RMC Sport, les douaniers de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle ont trouvé plus de 102 kilos de cocaïne sous forme de pains lorsqu'ils ont ouvert les valises de Jean-Manuel Nédra. Une quantité énorme, dont la valeur est estimée à plus de 3M€. L'homme de 33 ans a donc été entendu ce jeudi devant le tribunal de Bobigny. Et il a reconnu avoir transporté la drogue en toute connaissance de cause, mais il a nié toute implication dans l'organisation du trafic.