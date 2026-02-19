La stratégie osée en pleine crise à l'OM : Il débarque et veut «laisser le feu brûler»

Alors qu’il est en pleine crise et reste sur trois matchs consécutifs sans victoire en championnat, l’OM se déplace sur la pelouse de Brest vendredi, pour le compte de la 23e journée de Ligue 1, avec un nouvel entraîneur sur son banc. Face à cette situation difficile il faut parfois savoir « laisser brûler » le feu à Marseille selon lui.
Nommé entraîneur de l’OM mercredi soir, Habib Beye était déjà présent en conférence ce jeudi. À peine arrivé, le technicien sénégalais doit préparer le déplacement de sa nouvelle équipe sur la pelouse de Brest vendredi. En Ligue 1, Marseille reste sur deux matchs nuls frustrants face au Paris FC (2-2) et Strasbourg (2-2), mais surtout une claque reçue au Parc des Princes contre le PSG (5-0).
« Quand le feu brûle à Marseille, parfois, il faut le laisser brûler parce qu’il s’éteint tout seul »
La situation n’est donc pas idéale, mais c’est aussi la raison pour laquelle Habib Beye se retrouve désormais sur le banc de l’OM. Un club qu’il connaît bien pour y avoir joué entre 2003 et 2007 et, au moment de signature, il a eu une pensée pour Pape Diouf, son ancien agent et qui a ensuite été président du club. « Je me souviens de quelqu’un qui m’est très cher et pour qui j’ai eu une pensée hier (mercredi) lors de ma signature, quelqu’un que je considérais comme mon père spirituel, Pape Diouf, qui était le président de l’Olympique de Marseille, que vous connaissez tous. Il m’a toujours dit : "Tu sais Habib, quand le feu brûle à Marseille, parfois, il faut le laisser brûler parce qu’il s’éteint tout seul" », a déclaré Habib Beye en conférence de presse.
« Je ne considère pas que l'équipe est malade »
« C’est un petit peu ce qu’est ce club. Il amène dans des émotions immenses, mais il faut de temps en temps être capable de rester froid, calme et serein. C’est lié à chaque profil et chaque personne. Je suis quelqu’un d’assez calme. Par moment, je peux être volcanique dans l’entraînement ou sur le terrain. Mais je crois que c’est lié aux émotions que vous vivez avec votre équipe », a ajouté le nouvel entraîneur de l’OM, qui ne « considère pas que l'équipe est malade. Parfois, il y a des dynamiques plus négatives. Ici, il y a une grande volonté de travail, je l'ai vu à travers toutes les personnes que j'ai rencontrées jusqu'à maintenant. J'ai des objectifs élevés, cette pression-là, il faut savoir l'endosser, mais je n'ai pas de souci avec cela. »