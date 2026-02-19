La stratégie osée en pleine crise à l'OM : Il débarque et veut «laisser le feu brûler»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il est en pleine crise et reste sur trois matchs consécutifs sans victoire en championnat, l’OM se déplace sur la pelouse de Brest vendredi, pour le compte de la 23e journée de Ligue 1, avec un nouvel entraîneur sur son banc. Face à cette situation difficile il faut parfois savoir « laisser brûler » le feu à Marseille selon lui.

Nommé entraîneur de l’OM mercredi soir, Habib Beye était déjà présent en conférence ce jeudi. À peine arrivé, le technicien sénégalais doit préparer le déplacement de sa nouvelle équipe sur la pelouse de Brest vendredi. En Ligue 1, Marseille reste sur deux matchs nuls frustrants face au Paris FC (2-2) et Strasbourg (2-2), mais surtout une claque reçue au Parc des Princes contre le PSG (5-0).

🎙️ 𝐇𝐚𝐛𝐢𝐛 𝐁𝐞𝐲𝐞 avant #SB29OM : "C’est une très grande fierté d’être ici, vous connaissez mon attachement pour ce club. Le match de demain est important, ce sera difficile, à nous de faire un bon match." pic.twitter.com/lvhIxqSKK3 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 19, 2026

« Quand le feu brûle à Marseille, parfois, il faut le laisser brûler parce qu’il s’éteint tout seul » La situation n’est donc pas idéale, mais c’est aussi la raison pour laquelle Habib Beye se retrouve désormais sur le banc de l’OM. Un club qu’il connaît bien pour y avoir joué entre 2003 et 2007 et, au moment de signature, il a eu une pensée pour Pape Diouf, son ancien agent et qui a ensuite été président du club. « Je me souviens de quelqu’un qui m’est très cher et pour qui j’ai eu une pensée hier (mercredi) lors de ma signature, quelqu’un que je considérais comme mon père spirituel, Pape Diouf, qui était le président de l’Olympique de Marseille, que vous connaissez tous. Il m’a toujours dit : "Tu sais Habib, quand le feu brûle à Marseille, parfois, il faut le laisser brûler parce qu’il s’éteint tout seul" », a déclaré Habib Beye en conférence de presse.