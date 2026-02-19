Habib Beye à l'OM : Une archive sur le PSG ressurgit...

Habib Beye et l'OM, l'histoire d'amour a officiellement repris mercredi soir, 19 ans après son départ de la cité phocéenne pour Newcastle. Un retour chez lui comme il l'a célébré lors de son point presse de présentation. Mais avant l'Olympique de Marseille, il y a eu un stage chez l'ennemi ? Une vieille vidéo refait surface sur les réseaux sociaux.
« C’est une grande fierté. Je suis très, très heureux d’être ici parce que vous connaissez l’attachement que j’ai pour ce club. Je l’ai vécu comme joueur, désormais je le vis en tant qu’entraîneur. C’est un très beau moment, mais au-delà de l’émotion, il faut vite se projeter dans le travail ». Ce fut le jour tant attendu pour Habib Beye. Ayant déjà fait part de son souhait de prendre les rênes de l'équipe de l'OM à l'avenir l'année dernière sur les ondes de RMC, l'ancien capitaine de l'Olympique de Marseille a été présenté à la presse comme entraîneur de l'équipe première quelques heures après l'officialisation de sa venue par le biais d'un communiqué de l'OM. L'occasion pour certains internautes de X de ressortir un vieux dossier de sa carrière de joueur.
«Paris. Tu as joué à Paris toi»
Une discussion datant de la saison 2005/2006 dans le vestiaire de l'OM a refait surface sur les réseaux sociaux en cette journée de présentation d'Habib Beye en tant que nouveau coach du club. 20 ans plus tôt, son coéquipier Sabri Lamouchi l'interrogeait sur son parcours de professionnel jusqu'à la cité phocéenne. « Combien de clubs as-tu fait ? ». Le Sénégalais, surpris de la question, répondit tout de même du tac au tac. « Moi ? Deux ». Ce n'était pas la réponse attendue par Lamouchi. Passé par Strasbourg, Beye avait également porté les couleurs du PSG brièvement selon l'ex-internatioanl français. « Qui deux ? (il commence l'énumération) Paris. Tu as joué à Paris toi ».
«Ils ont voulu que j'aille au centre de formation. C'est moi qui ai refusé»
Refusant d'entendre une telle ineptie selon lui, Habib Beye s'offusquait des propos tenus par Sabri Lamouchi sur son passif parisien, qui est avéré l'espace de quelques mois seulement chez les jeunes avant de s'envoler pour l'Alsace et de défendre les couleurs du RC Strasbourg. « Qui Paris ? Je n'ai pas joué à Paris, c'est quoi ça ? ». L'ancien milieu de terrain de l'OM n'en démordait toutefois pas, relançant Habib Beye de la sorte. « Tu n'es pas allé au centre de formation de Paris ? ». Le fraîchement intronisé coach de l'Olympique de Marseille, souhaitant sûrement garder la face afin de ne pas être lié à l'ennemi historique du club phocéen qu'était et demeure le PSG répondait alors : « mais jamais ! Ils ont voulu que j'aille au centre de formation. C'est moi qui ai refusé. Pour te dire ».