Habib Beye à l'OM : Une archive sur le PSG ressurgit...

Habib Beye et l'OM, l'histoire d'amour a officiellement repris mercredi soir, 19 ans après son départ de la cité phocéenne pour Newcastle. Un retour chez lui comme il l'a célébré lors de son point presse de présentation. Mais avant l'Olympique de Marseille, il y a eu un stage chez l'ennemi ? Une vieille vidéo refait surface sur les réseaux sociaux.

« C’est une grande fierté. Je suis très, très heureux d’être ici parce que vous connaissez l’attachement que j’ai pour ce club. Je l’ai vécu comme joueur, désormais je le vis en tant qu’entraîneur. C’est un très beau moment, mais au-delà de l’émotion, il faut vite se projeter dans le travail ». Ce fut le jour tant attendu pour Habib Beye. Ayant déjà fait part de son souhait de prendre les rênes de l'équipe de l'OM à l'avenir l'année dernière sur les ondes de RMC, l'ancien capitaine de l'Olympique de Marseille a été présenté à la presse comme entraîneur de l'équipe première quelques heures après l'officialisation de sa venue par le biais d'un communiqué de l'OM. L'occasion pour certains internautes de X de ressortir un vieux dossier de sa carrière de joueur.

Super on a Serge le mytho en coach 😭😭 #TeamOM pic.twitter.com/0vZWF4vLaW — 𝙋𝙐𝙉 (@punnshiik) February 19, 2026

«Paris. Tu as joué à Paris toi» Une discussion datant de la saison 2005/2006 dans le vestiaire de l'OM a refait surface sur les réseaux sociaux en cette journée de présentation d'Habib Beye en tant que nouveau coach du club. 20 ans plus tôt, son coéquipier Sabri Lamouchi l'interrogeait sur son parcours de professionnel jusqu'à la cité phocéenne. « Combien de clubs as-tu fait ? ». Le Sénégalais, surpris de la question, répondit tout de même du tac au tac. « Moi ? Deux ». Ce n'était pas la réponse attendue par Lamouchi. Passé par Strasbourg, Beye avait également porté les couleurs du PSG brièvement selon l'ex-internatioanl français. « Qui deux ? (il commence l'énumération) Paris. Tu as joué à Paris toi ».