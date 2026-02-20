«C'est la chance de sa vie» : Habib Beye joue-t-il sa carrière à l'OM ?

C'est donc acté, l'OM a choisi Habib Beye pour remplacer Roberto De Zerbi. Après une première expérience mitigée en Ligue 1, l'ancien coach de Rennes trouve déjà un nouveau défi important. Mais a-t-il encore le droit à l'erreur ?
Après quelques jours d'attente, l'OM tient officiellement le successeur de Roberto De Zerbi. Et sans surprise, il s'agit d'Habib Beye qui fait son grand retour à Marseille. « L’Olympique de Marseille annonce la nomination d’Habib Beye au poste d’entraîneur de l’équipe première. Bon retour chez toi, Habib », a écrit le club phocéen par le biais d'un communiqué. Un sacré défi pour l'ancien joueur de l'OM qui n'a connu qu'une seule expérience en Ligue 1, avec Rennes, et elle ne s'est pas très bien terminée.
Beye débarque à l'OM
Est-ce donc un risque important pour Habib Beye ? « C’est la chance de sa vie », a lancé Kevin Diaz au micro de l'After Foot sur RMC, avant de développer : « Je pense qu’il va prendre cette expérience par le bon côté parce que c’est une chance à laquelle tu ne peux pas dire non. Quand tu es un ancien joueur de l’OM et un passionné de ce club, ce n’est jamais trop tôt. Quand ça vient, il faut juste monter dans le train et se mettre dans un état d’esprit où il faut saisir sa chance. » A l'OM, Habib Beye devra toutefois se montrer rapidement convaincant, dans un club qui ne laisse généralement que très peu de temps à ses entraîneurs.
Un pari déjà risqué pour sa carrière ?
Cependant, Habib Beye n'est pas dans ces considérations et préfère se concentrer sur le présent à l'OM : « Tout d’abord, c’est une grande fierté. Je suis très, très heureux d’être ici parce que vous connaissez l’attachement que j’ai pour ce club. Maintenant, comme je l’ai dit, le passé doit rester dans le passé. Aujourd’hui, c’est l’instant présent. C’est une autre mission qui m’est offerte. Je l’ai vécu comme joueur, désormais je le vis en tant qu’entraîneur. C’est un très beau moment, mais au-delà de l’émotion, il faut vite se projeter dans le travail ». Toujours est-il qu'après le Red Star, et une courte expérience à Rennes, Habib Beye sera attendu au tournant à l'OM, et un échec pourrait bien avoir un impact sur sa cote.
