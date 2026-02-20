«C'est la chance de sa vie» : Habib Beye joue-t-il sa carrière à l'OM ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est donc acté, l'OM a choisi Habib Beye pour remplacer Roberto De Zerbi. Après une première expérience mitigée en Ligue 1, l'ancien coach de Rennes trouve déjà un nouveau défi important. Mais a-t-il encore le droit à l'erreur ?

Après quelques jours d'attente, l'OM tient officiellement le successeur de Roberto De Zerbi. Et sans surprise, il s'agit d'Habib Beye qui fait son grand retour à Marseille. « L’Olympique de Marseille annonce la nomination d’Habib Beye au poste d’entraîneur de l’équipe première. Bon retour chez toi, Habib », a écrit le club phocéen par le biais d'un communiqué. Un sacré défi pour l'ancien joueur de l'OM qui n'a connu qu'une seule expérience en Ligue 1, avec Rennes, et elle ne s'est pas très bien terminée.

🔹Habib Beye : « Je me souviens de mon père spirituel, Pape Diouf, qui m’a toujours dit : “tu sais Habib, quand le feu brûle à Marseille, parfois il faut le laisser brûler, parce qu’il s’éteint tout seul.’’



Ce club vous amène dans des émotions immenses, mais il faut savoir… pic.twitter.com/fNIQ0oW7gX — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) February 19, 2026

Beye débarque à l'OM Est-ce donc un risque important pour Habib Beye ? « C’est la chance de sa vie », a lancé Kevin Diaz au micro de l'After Foot sur RMC, avant de développer : « Je pense qu’il va prendre cette expérience par le bon côté parce que c’est une chance à laquelle tu ne peux pas dire non. Quand tu es un ancien joueur de l’OM et un passionné de ce club, ce n’est jamais trop tôt. Quand ça vient, il faut juste monter dans le train et se mettre dans un état d’esprit où il faut saisir sa chance. » A l'OM, Habib Beye devra toutefois se montrer rapidement convaincant, dans un club qui ne laisse généralement que très peu de temps à ses entraîneurs.