Mercato - PSG : «Sa signature n'a jamais été remise en cause», un international français va signer !

Arthur Montagne - Journaliste

Bien décidé à préparer au plus vite son mercato qui s'annonce plus animé que l'été dernier, le PSG aurait avancer sur plusieurs signatures dont celle d'un international français qui a d'ailleurs de grandes chances d'être à la Coupe du monde dans les prochaines semaines.

Afin de préparer la saison prochaine, le PSG souhaite blinder plusieurs de ses cadres. C'est le cas notamment de Bradley Barcola, en très grande forme ces derniers temps et qui a encore brillé mercredi soir contre Chelsea (5-2), ouvrant notamment le score d'une magnifique frappe du pied gauche. Sous contrat jusqu'en 2028, l'international français, longtemps convoité par Liverpool, était frustré de son rôle en fin de saison dernière puisqu'il était relégué sur le banc par le trio Doué-Dembélé-Kvaratskhelia. Mais désormais, Barcola a un rôle bien plus important grâce à sa forme du moment. Et selon le journaliste du Parisien Dominique Séverac, cela devrait donc logiquement déboucher sur une prolongation de contrat.

«La prolongation de Barcola n'a jamais été remise en cause» « La prolongation de Barcola n'a jamais été remise en cause, elle suit son cours et elle va aboutir. Il fait pleinement partie du projet, qu'il ait été bon ou mauvais hier soir. Plus généralement, je pense que Barcola est l'un des meilleurs attaquants du monde hors de la surface. Hier, il me dément avec un but fantastique mais je trouve qu'il n'y a guère mieux que lui en Europe dans la manière de défendre, les premiers appuis, la profondeur, le sens du placement, le pressing, les déplacements, la vitesse. Avec et sans ballon, il est inouï. Son péché, c'est devant le but. Je parle de manière générale. Mais s'il avait aussi cela, il deviendrait le meilleur joueur du monde tout court », raconte-t-il dans une session de questions-réponses sur le site du Parisien.