«Habib Beye va devoir...» : Daniel Riolo lui donne sa première mission à l'OM

Axel Cornic

Quelques jours seulement après avoir été débarqué par le Stade Rennais, Habib Beye a déjà trouvé un club. Et qul club, puisque c’est l’occasion d’une vie qui se présente avec l’Olympique de Marseille qui lui a offert les rênes de l’équipe. Mais il ne va pas falloir se rater, puisque le jeune technicien français sera scruté de très près.

Après une période extrêmement compliquée, sa signature pourrait enfin amener un peu de sérénité à Marseille. Habib Beye a officiellement été présenté ce jeudi comme nouveau coach de l’OM et il succède donc à Roberto De Zerbi, dont le départ a énormément fait parler. Il disputera dès ce vendredi soir sa première rencontre, avec le déplacement sur la pelouse de Brest pour la 23e journée de Ligue 1.

🎙️ 𝐇𝐚𝐛𝐢𝐛 𝐁𝐞𝐲𝐞 avant #SB29OM : "C’est une très grande fierté d’être ici, vous connaissez mon attachement pour ce club. Le match de demain est important, ce sera difficile, à nous de faire un bon match." pic.twitter.com/lvhIxqSKK3 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 19, 2026

« Habib Beye va devoir créer et trouver des leaders » Dans l’After Foot de ce jeudi soir, Daniel Riolo s’est projeté sur les premiers défis qui attend Habib Beye à l’OM, lui donnant déjà une première piste. « Je ne vois pas de leader dans cette équipe, donc Habib Beye va devoir créer et trouver des leaders. Parce que souvent quand un nouveau coach arrive, des mecs dans l'ombre prennent un peu plus de place. Il a chantier assez grand, voire immense » a expliqué le journaliste et éditorialiste de RMC.