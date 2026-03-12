Le «caprice de Zidane» qui fait parler dans la presse espagnole

Aujourd’hui en passe de reprendre l’équipe de France, Zinedine Zidane s’apprête donc à reprendre du service après avoir quitté le Real Madrid en 2021. D’ailleurs, du temps où il était aux commandes de la Casa Blanca, certaines de ses décisions n’avaient pas manqué d’être critiquée dans la presse espagnole. Et aujourd’hui encore, on en parle…
Ce mercredi soir, le Real Madrid a pris une sérieuse option pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Grâce à un triplé de Federico Valverde, la Casa Blanca l’a emporté face à Manchester City (3-0). L’Uruguayen a bien évidemment pris toute la lumière, mais voilà que la présence d’un autre joueur du Real Madrid a fait parler. En effet, Ferland Mendy était titulaire au coup d’envoi, lui qui n’a pas été épargné par les blessures depuis qu’il a signé en Espagne.
Mendy recruté par Zidane au Real Madrid
C’est en 2019 que Ferland Mendy avait signé au Real Madrid. A l’époque, l’international français débarqué en provenance de l’OL et rejoignait ainsi l’effectif merengue dirigé par un certain Zinedine Zidane. Une connexion française qui n’avait pas manqué de faire réagir dans la presse espagnole, très critique à l’époque. Le fait est qu’à Madrid, Mendy n’a jamais réussi à s’imposer dans la durée, accumulant les pépins physiques. Le voilà qu’il aurait même rechuté face à Manchester City alors que le Français semblait pourtant bien revenir.
Hermel et le cas Mendy
Le retour en forme de Ferland Mendy ne passait d’ailleurs pas inaperçu de l’autre côté des Pyrénées. C’est ainsi que Frédéric Hermel a notamment écrit pour AS concernant le joueur du Real Madrid : « Le mot « surprise » est sans doute le plus approprié et celui qui revient le plus souvent lorsqu'on évoque le parcours de Ferland Mendy au Real Madrid . Pour le meilleur et pour le pire, mon compatriote n'a cessé de nous surprendre depuis l'annonce officielle de son arrivée en provenance de l' Olympique Lyonnais en juin 2019. « Mais qui est ce joueur ? » se demandaient les supporters. « Un caprice de Zidane accepté par Florentino ! » écrivaient des journalistes malicieux, y voyant une préférence de l'entraîneur pour les joueurs de son pays. Sans parler des commentaires de certains habitués du carré VIP du Bernabéu . Pourtant, une autre surprise surgit : après quelques matchs, Mendy s'impose par sa puissance physique, sa discipline tactique et sa progression offensive. Il finit par s'imposer comme titulaire indiscutable. La troisième surprise fut moins agréable : des mois et des mois de blessures à répétition. Comment un joueur aussi puissant et rigoureux physiquement pouvait-il être autant handicapé ? La réponse est d'autant plus surprenante qu'elle est étrangement absente. Logiquement, Mendy n'était donc plus considéré comme un membre à part entière de l'équipe, mais plutôt comme un candidat évident (voire inévitable) au départ ».