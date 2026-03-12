Le «caprice de Zidane» qui fait parler dans la presse espagnole

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd’hui en passe de reprendre l’équipe de France, Zinedine Zidane s’apprête donc à reprendre du service après avoir quitté le Real Madrid en 2021. D’ailleurs, du temps où il était aux commandes de la Casa Blanca, certaines de ses décisions n’avaient pas manqué d’être critiquée dans la presse espagnole. Et aujourd’hui encore, on en parle…

Ce mercredi soir, le Real Madrid a pris une sérieuse option pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Grâce à un triplé de Federico Valverde, la Casa Blanca l’a emporté face à Manchester City (3-0). L’Uruguayen a bien évidemment pris toute la lumière, mais voilà que la présence d’un autre joueur du Real Madrid a fait parler. En effet, Ferland Mendy était titulaire au coup d’envoi, lui qui n’a pas été épargné par les blessures depuis qu’il a signé en Espagne.

Mendy recruté par Zidane au Real Madrid C’est en 2019 que Ferland Mendy avait signé au Real Madrid. A l’époque, l’international français débarqué en provenance de l’OL et rejoignait ainsi l’effectif merengue dirigé par un certain Zinedine Zidane. Une connexion française qui n’avait pas manqué de faire réagir dans la presse espagnole, très critique à l’époque. Le fait est qu’à Madrid, Mendy n’a jamais réussi à s’imposer dans la durée, accumulant les pépins physiques. Le voilà qu’il aurait même rechuté face à Manchester City alors que le Français semblait pourtant bien revenir.