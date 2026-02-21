Un joueur de l’OM «catastrophique» (et ces statistiques l’enfoncent)

Ce vendredi soir, Habib Beye effectuait sa grande première sur le banc de l’OM. Alors que le nouvel entraîneur du club phocéen avait à coeur de commencer par une victoire, ça s’est malheureusement soldé par une défaite face à Brest (2-0). Un match au cours duquel la performance de certains Olympiens a vivement été critiquée et les chiffres sont d’ailleurs venus le confirmer par la suite.
La rencontre entre Brest et l’OM ce vendredi soir était scrutée de très près. Et pour cause… Ce match était le premier d’Habib Beye sur le banc olympien. A peine nommé entraîneur du club phocéen, il était confronté à son premier test. Mais voilà que la première de Beye avec l’OM restera une défaite. En effet, en terres brestoises, les Marseillais se sont inclinés (2-0).
Benjamin Pavard « totalement à la ramasse »
Au terme de cette défaite de l’OM contre Brest, les commentaires n’ont pas été très élogieux à l’égard de Benjamin Pavard. Alors que Pierre Ménès a décrit le défenseur central français comme « totalement à la ramasse », La Provence a parlé d’un Pavard « catastrophique ». « Quel calvaire ! Le champion du monde 2018 n’a pas du tout rendu la confiance témoignée par son nouvel entraîneur. Pris à contre-pied sur l’ouverture du score, dévoré par Ajorque sur le break, il laisse aussi le buteur réunionnais filer au but… cette fois sans conséquence », écrit par ailleurs le quotidien régional.
Le point faible de l’OM ?
Et comme si ça ne suffisait pas pour Benjamin Pavard, pour appuyer ces critiques, les statistiques sont venues confirmer ses difficultés avec l’OM. Ainsi, comme le rapporte le compte Stats Foot sur X, quand le champion du monde 2018 a été titularisé, le club phocéen a perdu 38% de ses matchs officiels, soit 9 sur 24. De plus, il a également été ajouté que quand Pavard a débuté contre un club professionnel en 2026, soit 6 matchs, l’OM a à chaque fois au moins encaissé 2 buts.