«C'est bon, tu dégages !» : Quand l'OM recalait «une future star» !

L'OM a toujours cherché à recruter les meilleurs éléments du championnat de France, surtout dans les années 1990. Et un attaquant raconte d'ailleurs sa rencontre avec Bernard Tapie qui voyait en lui une «une future star» du football tricolore.

Considéré comme un solide espoir du football français lorsqu'il fait ses débuts en dans le championnat de France, Xavier Gravelaine est rapidement convoité par les meilleures équipes françaises. C'est ainsi que l'OM passe à l'action pour le recruter. Lors de la saison 1992-1993, qui verra le club phocéen remporter la Ligue des champions, Bernard Tapie contacte du Stade Malherbe Caen. S'en suit un échange assez surréaliste comme l'a raconté Xavier Gravelaine.

Bernard Tapie voulait absolument Xavier Gravelaine... « Lors de la saison 1992-1993, après un but marqué au Vélodrome où je mets (Marcel) Desailly sur le cul, Bernard Tapie nous convoque, avec mes agents, un dimanche matin, chez lui, rue des Saints-Pères à Paris. Il nous fait la totale : "J'en ai vu des joueurs, mais toi, t'es la future star !" Quel charisme, un vrai acteur », confiait-il dans les colonnes de L'EQUIPE l'année dernière, avant de poursuivre.