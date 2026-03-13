Procès pour viol : Une star du PSG piégée par une personnalité politique ?

Amadou Diawara

Une star du PSG est visée par une enquête pour viol. Candidat à la mairie de Paris, Pierre-Yves Bournazel a estimé que le joueur de Luis Enrique devait arrêter de jouer en attendant le verdict de son procès. D'après l'avocate du joueur, il est victime d'une instrumentalisation politique.

Depuis le mois de février 2023, Achraf Hakimi est accusé de viol par une jeune femme. Celle-ci ayant dénoncé les faits présumés dans un commissariat de Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne). Après trois ans d'investigations, Achraf Hakimi a été renvoyé à la cour criminelle départementale des Hauts-de-Seine.

Mercato : Proche de signer à l’OM et au PSG, ces deux transferts qui ont failli se faire ! https://t.co/QCZcquhmEg — le10sport (@le10sport) March 13, 2026

«Un tel manque de transparence est révélateur...» Interrogé sur le procès d'Achraf Hakimi à la fin du mois de février, Pierre-Yves Bournazel avait estimé qu'il ne devait plus jouer avec le PSG tant que la justice n'avait pas rendu son verdict. « Je crois que c'est mieux pour lui et pour le club qu'il se mette en disponibilité le temps du procès. Les faits qui lui sont reprochés sont très graves. Il a le droit à la présomption d'innocence mais je pense que le temps qu'il y ait des décisions de justice, pour protéger le club, pour protéger tout le monde, la présumée victime comme lui, je pense que c'est important (qu'il ne joue pas) », avait jugé le candidat "Horizons-Renaissance" à la mairie de Paris, et ce, lors d'un entretien accordé à Apolline Matin sur BFMTV/RMC. Ce vendredi, Me Fanny Colin, l'avocate d'Achraf Hakimi a tenu à lui répondre.