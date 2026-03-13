Promotion pour un joueur de l'équipe de France grâce au PSG ? «Il faut demander à Deschamps...» 

Alexis Brunet

Dans quelques jours, Didier Deschamps dévoilera sa liste pour le prochain rassemblement de l’équipe de France, à quelques mois de la Coupe du monde. Pour l’occasion, un joueur pourrait bien prendre du galon. Une décision qui ferait écho à la situation d’un joueur du PSG, pour qui les derniers mois sont très compliqués.

Jeudi prochain, Didier Deschamps révélera sa liste pour le rassemblement de mars. Un rendez-vous très important, car cela sera le dernier rassemblement avant celui pour la Coupe du monde. Le sélectionneur pourrait donc tenter quelques surprises, mais surtout faire évoluer la hiérarchie à certains postes.

Mercato - PSG : Le transfert qui ne passe pas, il annonce une trahison ! https://t.co/9YY2813RpU — le10sport (@le10sport) March 13, 2026

« Il faut d’abord demander au coach Deschamps » Lors de ce rassemblement de mars, le poste de gardien de but sera particulièrement scruté. Mike Maignan devrait bel et bien rester le numéro un, mais il pourrait y avoir du changement derrière. En effet, Lucas Chevalier, qui ne joue plus depuis plusieurs mois au PSG, pourrait laisser la place de numéro deux à Brice Samba. Interrogé à ce sujet en conférence de presse, le portier du Stade Rennais s’est montré prudent. Ses propos sont rapportés par L’Équipe. « Ça, je ne sais pas, il faut d'abord demander au coach Deschamps, c'est juste que moi je serai au service du groupe, et là où on me mettra, je prendrai. Avec Lucas, on a discuté dernièrement, c'est vrai que ce n'est pas facile, son cas, parce qu'on aspire tous à jouer. C'est un très grand bosseur, bien sûr, il n'espérait pas passer une saison comme celle-ci. Après, c'est quelqu'un qui a beaucoup confiance en lui, et on a tous eu cette période-là dans notre carrière, j'ai envie de dire, où il faut apprendre les choses, les digérer, les accepter, surtout, et repartir au travail, tout simplement, parce qu'on n'en a pas le choix, on a un coach, c'est lui qui décide. »