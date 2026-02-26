L'OM dit non à une femme pour présider le club : Pierre Ménès est déçu, «c'était une bonne idée»

Depuis quelques semaines, l’OM traverse une grosse crise. Roberto De Zerbi a déjà quitté le navire, Medhi Benatia a voulu en faire de même et c’est finalement Pablo Longoria qui pourrait également s’en aller. Le président marseillais serait en train de négocier son départ et le club phocéen avait un temps pensé à une femme pour le remplacer, mais l’idée a été abandonnée, ce que regrette Pierre Ménès.
Que va donner la fin de saison de l’OM ? Pour le moment, le club phocéen est quatrième de Ligue 1 et encore qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France, mais il traverse une période plus que compliquée. Il y a quelques semaines, Roberto De Zerbi a décidé de quitter son poste, ce qui a poussé Marseille à trouver un nouveau coach très rapidement. Finalement, le choix phocéen s’est porté sur Habib Beye.
Longoria pourrait s’en aller aussi
Roberto De Zerbi s’en est donc allé et Pablo Longoria pourrait l’imiter. En effet, selon plusieurs sources, le président de l’OM serait en train de négocier son départ, lui qui aurait été agacé par le rôle plus important accordé à Medhi Benatia afin de le retenir. Pour remplacer le dirigeant espagnol, Marseille avait pensé un temps à la directrice générale du Red Star Pauline Gamerre, mais cette piste aurait été abandonnée.
« Je trouvais que c'était plutôt une bonne idée »
Sauf surprise, Pauline Gamerre ne devrait donc pas devenir la prochaine présidente de l’OM et pour Pierre Ménès c’est vraiment dommage. Sur sa chaîne YouTube, le journaliste a déclaré que, selon lui, elle aurait été la personne idéale pour le poste. « Je connais un peu Pauline Gamerre (...) C'est un petit bout de bonne femme pleine de caractère, de vie, d'amour du foot et de l'OM. Donc je trouvais que c'était plutôt une bonne idée. Visiblement ça a déjà été démenti par les dirigeants marseillais, dommage. Moi je n'aurais absolument rien eu contre l'idée qu'une femme occupe des fonctions de présidente de l'OM. Pourquoi pas ? »