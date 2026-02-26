L'OM dit non à une femme pour présider le club : Pierre Ménès est déçu, «c'était une bonne idée»

Alexis Brunet

Depuis quelques semaines, l’OM traverse une grosse crise. Roberto De Zerbi a déjà quitté le navire, Medhi Benatia a voulu en faire de même et c’est finalement Pablo Longoria qui pourrait également s’en aller. Le président marseillais serait en train de négocier son départ et le club phocéen avait un temps pensé à une femme pour le remplacer, mais l’idée a été abandonnée, ce que regrette Pierre Ménès.

Que va donner la fin de saison de l’OM ? Pour le moment, le club phocéen est quatrième de Ligue 1 et encore qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France, mais il traverse une période plus que compliquée. Il y a quelques semaines, Roberto De Zerbi a décidé de quitter son poste, ce qui a poussé Marseille à trouver un nouveau coach très rapidement. Finalement, le choix phocéen s’est porté sur Habib Beye.

🚨 𝗣𝗔𝗨𝗟𝗜𝗡𝗘 𝗚𝗔𝗠𝗘𝗥𝗥𝗘 🇫🇷, 𝗗𝗚 𝗗𝗨 𝗥𝗘𝗗 𝗦𝗧𝗔𝗥, 𝗣𝗢𝗨𝗥𝗥𝗔𝗜𝗧 𝗣𝗥𝗢𝗖𝗛𝗔𝗜𝗡𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧 𝗥𝗘𝗠𝗣𝗟𝗔𝗖𝗘𝗥 𝗟𝗢𝗡𝗚𝗢𝗥𝗜𝗔 𝗔̀ 𝗟’𝗢𝗠 ! 💙🤍



Elle pourrait se rendre dans sa ville natale très prochainement pour discuter avec les équipes de McCourt.



🗞️… pic.twitter.com/tok4cvCigQ — Actu Foot (@ActuFoot_) February 21, 2026

Longoria pourrait s’en aller aussi Roberto De Zerbi s’en est donc allé et Pablo Longoria pourrait l’imiter. En effet, selon plusieurs sources, le président de l’OM serait en train de négocier son départ, lui qui aurait été agacé par le rôle plus important accordé à Medhi Benatia afin de le retenir. Pour remplacer le dirigeant espagnol, Marseille avait pensé un temps à la directrice générale du Red Star Pauline Gamerre, mais cette piste aurait été abandonnée.