«J'ai été effaré par son boulard» : Pierre Ménès s'inquiète pour l'OM...

L’OM n’arrive pas à sortir la tête de l’eau depuis quelques semaines maintenant. Le club phocéen peine à mettre un terme à la crise qui sévit depuis un certain temps maintenant. Pierre Ménès commence d’ailleurs à s’inquiéter pour la formation marseillaise, notamment parce qu’il a été étonné par un égo dans le vestiaire.

Depuis quelques temps maintenant, une importante crise sévit à l’OM. Et celle-ci fait des dégâts, puisqu’elle a notamment précipité le départ de Roberto De Zerbi. Les mauvais résultats qui ont suivi l’élimination en Ligue des champions ont fini par avoir raison du technicien italien. La direction marseillaise s’est alors empressée de lui trouver un successeur, et ont porté leur choix sur un certain Habib Beye. Une telle décision a néanmoins eu de quoi inquiéter Pierre Ménès, qui n’a pas manqué de le faire savoir.

«Le travail le plus compliqué, c'est...» : Habib Beye doit les appeler à l'aide à l'OM (et ça peut vous surprendre) https://t.co/TNLZR7Cboe — le10sport (@le10sport) February 25, 2026

«Le challenge est beaucoup plus difficile que ce qu’il n’y paraît» « C’est vrai que j’ai été un peu effaré par le boulard d’Habib à Brest. C’est bien d’avoir confiance en soi, mais c’est bien aussi de faire preuve d’un peu plus d’humilité. Tu arrives à Marseille dans un moment où le club n’est pas bien, le challenge est beaucoup plus difficile que ce qu’il n’y paraît. Un peu d’humilité ne ferait pas de mal » a d’abord expliqué l’ancien chroniqueur de Canal+ sur sa chaîne YouTube.