Polémique avec «un joueur énervé» : La situation «incompréhensible» qui concerne le PSG

Mercredi soir, le PSG a eu très chaud contre l'AS Monaco mais s'est finalement qualifié pour les huitièmes de finale après avoir concédé le nul au Parc des Princes (2-2). Et un fait de jeu a particulièrement fait parler durant cette rencontre.

L'AS Monaco est passée proche de l'exploit contre le PSG puisque les hommes de Sébastien Pocognoli menaient 1à 0 à la mi-temps et semblaient avoir le match en mains. Cependant, l'expulsion de Mamadou Coulibaly a tout changé puisque dans la foulée, Marquinhos a égalisé. Le score final sera finalement de 2 à 2, ce qui permet au PSG de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Et alors que l'expulsion du jeune monégasque fait parler, l'ancien arbitre international Saïd Ennjimi estime quant à lui qu'il n'y a pas de scandale dans cette décision.

Le carton rouge de Mamadou Coulibaly fait parler « Si on recontextualise la faute (59e, sur Achraf Hakimi) et si on isole le fait, le deuxième carton jaune est sévère. Car Achraf Hakimi joue bien le jeu, malicieusement. Mais le Monégasque est allé le chercher tout seul, dès celui d'avant (55e, sur Nuno Mendes) en allant réclamer une faute puis se faire justice lui-même. Dans les minutes qui ont suivi, il était en retard sur Hakimi, avec une faute loin d'être importante, mais, en se comportant de la sorte, il ne pouvait pas espérer autre chose qu'un deuxième avertissement. C'est ce qui est problématique », a-t-il confié dans les colonnes de L’EQUIPE.