Pressentie pour être la présidente de l'OM, elle a déjà pris une décision qui fait parler : «Rien que pour ça, elle mérite le respect»

Après le départ de Roberto De Zerbi, Medhi Benatia a annoncé sa démission avant de se voir attribuer les pleins pouvoirs à l'OM au détriment de Pablo Longoria. Le président du club est donc sur le point de partir et l'OM cherche logiquement quelqu'un pour le remplacer. Le nom d'une candidate est sortie dans la presse, un profil qui semble plaire à certains.

L'OM traverse une période de changement incroyable. Le club vient d'accueillir son nouvel entraîneur, Habib Beye, et s'apprête maintenant à trouver un nouveau président. Pablo Longoria n'a été relégué qu'à un rôle institutionnel, ce qui ne lui convient plus logiquement. La presse a évoqué le nom d'une remplaçante potentielle de l'Espagnol : Pauline Gamerre. Toutes les sources ne sont pas d'accord sur son arrivée à l'OM, elle qui était déjà dans la short-list des dirigeants du club il y a quelques années.

« Rien que pour ça, elle mérite le respect » Directrice générale du club du Red Star en Ligue 2 depuis 2024, elle avait déjà exercé cette fonction entre 2011 et 2017. Pauline Gamerre, native de Marseille, a également siégé près d'un an au comité exécutif de la Fédération Française de Football. Romain Molina a une anecdote à propos de ça. « Pauline Gamerre a été la seule membre du COMEX de la FFF à poser sa démission à l'époque (un an ou moins après son intronisation de mémoire). La seule pendant qu'Aulas, Borghini, Keller et toute la clique restaient malgré les graves dérives. Rien que pour ça, elle mérite le respect » écrit le journaliste sur son compte X.