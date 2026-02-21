«Quasiment impossible», il dévoile le vrai «problème» de l’OM

Axel Cornic

Le déplacement sur la pelouse du Stade Brestois devait être le point de départ de l’après Roberto De Zerbi. Si Jacques Abardonado a assuré l’intérim, un nouvel entraineur est enfin arrivé avec Habib Beye, qui va devoir réussir à relancer l’Olympique de Marseille en cette fin de saison. Mais l’histoire a mal commencé...

Il avait une vitrine idéale pour sa première, avec le match d’ouverture de la 23e journée de Ligue 1. Mais les débuts d’Habib Beye sur le banc de l’OM ne vont pas rester dans les mémoires, puisqu’il a commencé par une défaite face au Stade Brestois. Et c’est déjà la crise, puisque Marseille a désormais un net retard sur le podium, à quelques jours d’un choc direct face à l’OL.

« Je ne crois pas que c'était De Zerbi le souci et je ne crois pas que ce sera Beye » Les observateurs ne sont évidemment pas tendres, mais Habib Beye ne semble pas vraiment être le problème de l’OM en ce moment ! Certains pointent en effet l’état d’esprit des joueurs, qui ont récemment eu raison de Roberto De Zerbi. « Je n'ai jamais cru que le problème de l'Olympique de Marseille était l'entraîneur. Je ne crois pas que c'était De Zerbi le souci et je ne crois pas que ce sera Habib Beye jusqu'à la fin de la saison » a expliqué Kevin Diaz, au micro de RMC.