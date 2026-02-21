Un rendez-vous «pour se taper» avec son président : Une star de l’OM prête à en venir aux mains !

L'OM vibre depuis toujours au rythme de ses succès et de ses tensions. Dans un club où les attentes sont toujours très élevées, il peut y avoir parfois certains désaccords entre joueurs et membres du staff. Une aventure à Marseille n'est sûrement pas linéaire et tout peut arriver. Une ancienne figure emblématique du club raconte un épisode un peu particulier avec son président.
S'il fait le bonheur du RC Lens depuis l'été dernier, Florian Thauvin a marqué les esprits pendant quelques saisons du côté de l'OM. L'attaquant de 33 ans a connu de grands succès mais aussi des moments plus compliqués. Il se souvient notamment d'un moment tendu avec le président de l'OM qui aurait pu très mal tourner.
Thauvin se confronte au président de l'OM
Invité d'une émission du streamer Zack Nani en 2024, Florian Thauvin revenait sur son parcours à l'OM qui a été bien animé visiblement. Le Français faisait part d'une anecdote particulière avec Vincent Labrune, à la tête de l'OM à ce moment-là. « Après un match, il me dit : "Flo, écoute, il faut que tu partes parce que si tu ne pars pas le club va déposer le bilan." Là, je commence à culpabiliser de ouf, je lui dis non, je lui dis non, je lui dis non. Le lendemain il m'appelle et me dit que le jet privé est là. On s'aimait, vraiment mais on s'embrouille à tel point qu'on se donne un rendez-vous pour se taper ! On est partis tellement loin qu'on voulait faire un tête (contre tête) » explique-t-il.
Thauvin alterne entre le chaud et le froid à l'OM
Après ses débuts à Grenoble et à Bastia notamment, Florian Thauvin a débarqué à l'OM à 20 ans en 2013. Il a connu des passages pas toujours faciles et visiblement cette péripétie avec Vincent Labrune fait partie de ses mauvais souvenirs. Il finit par quitter le club en 2021 après des déceptions. Son retour en France cette saison en a surpris plus d'un.