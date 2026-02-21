Un rendez-vous «pour se taper» avec son président : Une star de l’OM prête à en venir aux mains !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

L'OM vibre depuis toujours au rythme de ses succès et de ses tensions. Dans un club où les attentes sont toujours très élevées, il peut y avoir parfois certains désaccords entre joueurs et membres du staff. Une aventure à Marseille n'est sûrement pas linéaire et tout peut arriver. Une ancienne figure emblématique du club raconte un épisode un peu particulier avec son président.

S'il fait le bonheur du RC Lens depuis l'été dernier, Florian Thauvin a marqué les esprits pendant quelques saisons du côté de l'OM. L'attaquant de 33 ans a connu de grands succès mais aussi des moments plus compliqués. Il se souvient notamment d'un moment tendu avec le président de l'OM qui aurait pu très mal tourner.

Thauvin se confronte au président de l'OM Invité d'une émission du streamer Zack Nani en 2024, Florian Thauvin revenait sur son parcours à l'OM qui a été bien animé visiblement. Le Français faisait part d'une anecdote particulière avec Vincent Labrune, à la tête de l'OM à ce moment-là. « Après un match, il me dit : "Flo, écoute, il faut que tu partes parce que si tu ne pars pas le club va déposer le bilan." Là, je commence à culpabiliser de ouf, je lui dis non, je lui dis non, je lui dis non. Le lendemain il m'appelle et me dit que le jet privé est là. On s'aimait, vraiment mais on s'embrouille à tel point qu'on se donne un rendez-vous pour se taper ! On est partis tellement loin qu'on voulait faire un tête (contre tête) » explique-t-il.