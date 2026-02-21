Crise à l’OM : Ça va mal dans le vestiaire, «on a vécu beaucoup d’événements compliqués»

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Depuis quelques semaines, l'OM traverse une crise dont il est difficile de se dépêtrer. Après l'arrivée d'Habib Beye, les Marseillais avaient rendez-vous face à Brest vendredi. Mais cette première ne s'est pas très bien passée puisqu'ils ont subi une nouvelle défaite. Forcément, le vestiaire est secoué par les événements.

Après le départ de Roberto De Zerbi et les histoires entre Medhi Benatia et Pablo Longoria, l'OM a encore quelque chose à jouer dans cette saison 2025-2026. Le club n'a pas réalisé une bonne opération en subissant une nouvelle défaite face à Brest et ne reprendra pas des points sur la tête du classement de Ligue 1 tout de suite. Les joueurs ont encore été en difficulté même si certains veulent croire en un retour au top.

L'OM veut garder le cap A l'issue de la rencontre marquée par le doublé de Ludovic Ajorque en première mi-temps, Geronimo Rulli s'est arrêté en zone mixte pour évoquer la situation actuelle de l'OM. Force est de constater que la pilule est difficile à avaler. « Je pense que cette semaine, avec le nouveau staff, on doit retrouver la cohésion, l’état d’esprit, tout ce qui nous manque. Le mois de janvier a été très dur pour nous, beaucoup de choses se sont passées. On est humains, on a des sentiments. C’est difficile d’en parler, mais cette semaine en Espagne doit nous aider à sortir de la routine, à relancer la tête » confie-t-il d'abord, comme rapporté par Le Phocéen.