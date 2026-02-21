«A 600 000€ par mois» : L’OM victime de l’arnaque «de l’année» ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En plein cœur d'une crise, l'OM essaie de garder la face. Sous la houlette de Habib Beye, le club n'a pas réussi à retrouver le chemin de la victoire en s'inclinant face à Brest vendredi (2-0). La prestation d'un joueur est loin d'avoir fait l'unanimité et certains commencent à se poser sérieusement des questions.

Cette saison l'OM a formé un effectif plutôt impressionnant qui semblait pouvoir jouer de grandes choses. Le club a subi une élimination précoce en Ligue des champions et commence à perdre de plus en plus de terrain en Ligue 1 sur la tête. Malgré le palmarès de certains joueurs, l'OM peine à avancer et des observateurs remettent sérieusement en question certains recrutements. Dont un salaire à 600 000€ par mois.

«C'est bon, tu dégages !» : Quand l'OM recalait «une future star» ! https://t.co/mnfFG8sTE8 — le10sport (@le10sport) February 21, 2026

« On a jamais vu ça » Vendredi, l'OM a encore subi une défaite face à Brest à cause d'un doublé de Ludovic Ajorque en première mi-temps. Mais un joueur marseillais a retenu l'attention de Walid Acherchour, et pas pour les bonnes raisons. Le chroniqueur s'interroge grandement sur les qualités de Benjamin Pavard, qui le déçoit. « Benjamin Pavard à 600 000€ par mois on est sur le scam de l’année. Même à Amazon, on a jamais vu ça » s'est permis d'écrire Acherchour sur son compte X alors que la première mi-temps n'était pas terminée.