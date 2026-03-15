Mercato - OM : «Je devais signer à Marseille», le transfert qui n'a jamais fuité !

Alexis Brunet

Il y a quelques années, un joueur réalisait de très bonnes choses en Ligue 1. Il avait d’ailleurs tapé dans l’œil de l’OM, qui avait alors voulu le recruter. Ce dernier avait finalement posé ses valises du côté de Marseille, mais cela aurait pu arriver plus tôt. En effet, il a avoué dans une interview que le club phocéen le voulait un peu avant sa vraie arrivée dans le sud de la France.

De nos jours, il n’est pas rare de voir des informations fuiter sur des transferts de manière quasi quotidienne. Peu de transferts passent à travers les mailles du filet, mais il y a parfois certaines exceptions. Il y a quelques années, l’OM était d’ailleurs concerné.

«Un joueur exceptionnel est sorti de l'équipe», la décision qui a payé à l’OM ! https://t.co/EWzNy8ooP5 — le10sport (@le10sport) March 14, 2026

« Je devais signer à Marseille l’année d’avant » De 2013 à 2015, Georges-Kévin Nkoudou faisait les beaux jours du FC Nantes. L’ailier gauche épatait la Ligue 1 et il avait alors tapé dans l’œil de l’OM. Le club phocéen l’avait alors fait venir en 2015, mais l’international camerounais aurait pu débarquer dans le sud de la France avant cette date. « Je devais signer à Marseille l’année d’avant, mais ça, personne ne le sait. J’avais rencontré Labrune avec mon entourage, mais ça ne s’est pas fait. Je savais déjà que j’allais aller à Marseille la saison suivante. C’était soit Marseille, soit Lille, mais c’est impossible de dire non à l’OM, même en tant que Parisien. Quand j’arrive là-bas, je me sens prêt à m’imposer, même s’il y a des joueurs comme Thauvin et Alessandrini. Au début, j’étais vraiment dans l’apprentissage », avait révélé l’ancien Nantais dans une interview pour Le Club des Cinq.