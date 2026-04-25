Luis Enrique bat un nouveau record au PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé sur le banc du PSG en juillet 2023, Luis Enrique a mené le club de la capitale vers les sommets. Actuellement sous contrat jusqu’en 2027, le technicien espagnol devrait prochainement prolonger à Paris. Une très bonne nouvelle donc, alors que l’entraîneur de 55 ans va battre un beau record chez les Rouge et Bleu.

En 2023, le PSG réalisait une signature historique. Arrivé sur le banc du club de la capitale en juillet de cette année là, Luis Enrique n’a pas tardé à révolutionner la méthode parisienne. Avec un jeu très défini et une rigueur implacable, l’ancienne gloire du FC Barcelone a finalement réussi à mener le PSG vers les sommets en remportant la Ligue des Champions en 2025. Et clairement, cette histoire d’amour entre le club parisien et l’Espagnol devrait continuer, étant donné que ce dernier devrait prochainement prolonger son contrat jusqu’en 2030.

🇪🇸 Luis Enrique (167 matchs) va devenir l'entraineur étranger le plus capé avec le Paris SG en compétition officielle à égalité avec Artur Jorge 🇵🇹 #SCOPSG — Stats Foot (@Statsdufoot) April 25, 2026

Luis Enrique un peu plus dans l’histoire du PSG Et concernant la longévité de Luis Enrique avec le PSG, l’Espagnol de 55 ans vient d’égaler un très beau record ! En participant ce samedi soir à Angers à son 167ème match à la tête du club parisien, Luis Enrique égale l’illustre Portugais Artur Jorge (entraîneur du PSG de 1991 à 1994, puis de 1998 à 1999) en tant qu’entraîneur étranger le plus capé de l’histoire du club comme le rapporte le compte X StatsduFoot.